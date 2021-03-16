Детский омбудсмен посетила многодетные семьи в Печорском районе

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова посетила Печорский район 15 марта. Об этом пишет газета «Печорская правда».
Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»
Основная цель визита – посещение многодетных семей, проживающих в деревянных домах с печным отоплением. Вместе с Наталией Соколовой в таких семьях побывали представители МЧС, соцзащиты и администрации Печорского района.
В ходе рейда проверили несколько семей в Печорах и семью в деревне Декшино. Нарушения правил при использовании печей выявили во всех домах. Самое распространенное нарушение – хранение дров около печи. У некоторых владельцев перед печью нет противопожарного железного листа. Также в семьях допускают сушку вещей рядом с дверцей печи. В большинстве домов печи находились в удовлетворительном состоянии.
С хозяевами домов провели противопожарный инструктаж. Также многодетным родителям напомнили о том, что в весенний период особенно опасно нахождение детей близ водоемов без присмотра.
Затем Наталия Соколова посетила центр помощи детям Печорского района и встретилась с советом лидеров Печорской лингвистической гимназии.