Общество

Детский омбудсмен посетила многодетные семьи в Печорском районе

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова посетила Печорский район 15 марта. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Основная цель визита – посещение многодетных семей, проживающих в деревянных домах с печным отоплением. Вместе с Наталией Соколовой в таких семьях побывали представители МЧС, соцзащиты и администрации Печорского района.

В ходе рейда проверили несколько семей в Печорах и семью в деревне Декшино. Нарушения правил при использовании печей выявили во всех домах. Самое распространенное нарушение – хранение дров около печи. У некоторых владельцев перед печью нет противопожарного железного листа. Также в семьях допускают сушку вещей рядом с дверцей печи. В большинстве домов печи находились в удовлетворительном состоянии.

С хозяевами домов провели противопожарный инструктаж. Также многодетным родителям напомнили о том, что в весенний период особенно опасно нахождение детей близ водоемов без присмотра.

Затем Наталия Соколова посетила центр помощи детям Печорского района и встретилась с советом лидеров Печорской лингвистической гимназии.