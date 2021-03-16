Общество

Глава Минэкономразвития поблагодарил Александра Козловского за совместную работу

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников поблагодарил депутата Госдумы от Псковской области, члена комитет по экономической политике при парламенте Александра Козловского за конструктивную совместную работу в сфере совершенствования экономического законодательства России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

Руководитель Минэкономразвития вручил Александру Козловскому грамоту во время заседания с членами комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству при Госдуме 16 марта.

Добавим, что встреча Максима Решетникова с членами профильного комитета прошла в рамках подготовки к рассмотрению отчета правительства РФ.