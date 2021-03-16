Общество

Михаил Ведерников поблагодарил псковича за спасение детей, провалившихся под лед

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 16 марта, встретился с жителем Пскова Андреем Стругиным, чтобы поблагодарить его за смелость и решительность, проявленные при спасении детей на льду реки Великой. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Два мальчика 10 и 11 лет, прогуливаясь по набережной реки Великой, вышли на тонкий лед и провалились в полынью. Андрей Стругин, который в это время проезжал мимо на велосипеде, бросился к ребятам на помощь и вызволил их из воды. Одному из спасенных мальчиков, который в ледяной воде находился дольше, прямо на месте была оказана помощь, с переохлаждением он был доставлен в Псковскую детскую областную больницу.

Глава региона поблагодарил Андрея Стругина за смелость. «Это без преувеличения героический поступок. Вы были участливы и очень быстро сориентировались, сумев помочь детям. Это достойный пример настоящего мужества и героизма для подрастающего поколения», -подчеркнул Михаил Ведерников. Глава региона вручил псковичу Благодарственное письмо администрации Псковской области и сертификат на приобретение нового велосипеда (его прежний транспорт пострадал в произошедшем событии), а его дочери, сопровождавшей отца-героя - плюшевого медведя.

Андрей Стругин поблагодарил губернатора за оказанное внимание и признался, что в воду, чтобы спасти детей в тот критический момент, бросился не раздумывая.