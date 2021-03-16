Общество

Проект «Архивный десант» стартовал в Псковской области

Поисковое движение России и Государственный архив Псковской области в рамках проекта «Без срока давности» приступают к реализации его очередного этапа, который получил название «Архивный десант». Об этом сообщается в социальных сетях госархива.

Заместитель директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова рассказала, что студенты будут работать с документами, составленными на немецком языке, отражающими преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области. «Такая работа стартовала 16 марта», - отметила она

В рамках проекта предстоит подготовить к введению в научный оборот ранее неизвестных данных о преступлениях против мирного населения. Особое внимание уделят документам, в которых присутствуют имена преступников и их жертв среди мирных граждан, места массовой гибели и возможных захоронений погибших.

Одним из результатов такой работы может стать подготовка сборника переведенных на русский язык документов.