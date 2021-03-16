Общество

Программа модернизации электросетевого комплекса Псковской области проходит согласование в Минэнерго

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник обсудили вопросы развития и модернизации электросетевого комплекса региона. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

В заседании также приняли участие заместитель губернатора региона Василий Осипов, руководство профильных органов исполнительной власти и псковского филиала электросетевой компании.

В ходе совещания стороны обсудили мероприятия, которые планируется провести по обновлению системы электроснабжения региона в этом году, рассмотрели актуальные вопросы формирования программы модернизации электросетевого комплекса.

В настоящее время комплексный документ, разработанный совместно со специалистами администрации Псковской области, находится на согласовании в Минэнерго России. Глава региона заявил о готовности совместно со специалистами компании отстаивать программу модернизации электросетевого комплекса на федеральном уровне.

Артем Пидник проинформировал, что по итогам работы по ликвидации последствий непогоды проведен детальный анализ состояния линий электропередачи в регионе. В результате выявили ряд дефектов, часть из которых уже устранили в рамках ремонтной программы. Так, новые трансформаторные подстанции установили в поселке Неелово-2 и деревне Федоровщина Псковского района, отремонтировали ЛЭП, питающие деревню Дубровка Себежского района, деревни Усово и Зуево Невельского района, что позволило повысить надежность их электроснабжения.

Глава региона поблагодарил специалистов компании за проведенную работу. Он согласился, что жители этих населенных пунктов действительно находились в числе наиболее пострадавших от разгулявшейся стихии.

Артем Пидник также представил план по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства на текущий год, который был расширен, в том числе и за счет увеличенных объемов расчистки трасс воздушных линий электропередачи.

Михаил Ведерников подчеркнул, что региональные власти готовы оказать компании необходимое содействие. Так, например, глава региона заметил, что к работе по расчистке просек на наиболее сложных участках могут быть подключены власти на местах и специалисты ГУ МЧС России по Псковской области. Артем Пидник предложение поддержал и поручил руководству Псковского филиала компании подготовить перечень таких участков.

Напомним, что договоренность о необходимости разработки областной программы модернизации электросетевого комплекса достигнута между руководством региона, Министерства энергетики РФ и «Россети Северо-Запад» по итогам работы по устранению последствий неблагоприятных погодных явлений в начале года. После прохождения по территории региона сразу трех неблагоприятных погодных явлений (циклона «Грета», ледяного дождя и снежного циклона) в различных муниципалитетах были зафиксированы массовые повреждения и отключения линий электропередачи.

По информации сетевой компании, в общей сложности восстановлено электроснабжение более тысячи населенных пунктов. В этот период было зафиксировано 1,7 тысячи обрывов провода, 178 сломанных опор, около 12 тысяч поваленных на ЛЭП деревьев. Особенно сильно от непогоды пострадали Псковский, Печорский, Островский, Стругокрасненский, Опочецкий и Себежский районы.