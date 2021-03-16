Общество

66 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области

66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 33 402 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Берегите себя и внимательно наблюдайте за своим здоровьем. В последнее время много людей (в основном пожилых и с патологиями) обращаются к врачам в последнюю очередь. Относитесь внимательно к своему здоровью и здоровью своих близких», - отметил глава региона.

За последние сутки от коронавируса избавились 89 пациентов, всего – 22 325. Скончались – 205.

В регионе сделали 298 677 тестов на COVID-19, за сутки – 1 414.