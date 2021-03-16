Общество

Мониторингом окружающей среды займутся на складах пестицидов в Палкинском районе

Мониторингом окружающей среды займутся на складах пестицидов в деревне Лесной Палкинского района. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Будет проводится мониторинг почвы, донных отложений, природной воды и атмосферного воздуха. Такие работы проведут с даты заключения контракта до 1 ноября. Электронный аукцион пройдет 26 марта.

Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по мониторингу окружающей среды составила 300 тысяч рублей. Источник финансирования - областной бюджет.

Смотрите также Склады и яды

Мониторинг пройдет в рамках мероприятия «Обеспечение безопасного хранения устаревших пестицидов» подпрограммы «Ликвидация накопленного экологического вреда» государственной программы Псковской области «Развитие лесного хозяйства».