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Общество

Мониторингом окружающей среды займутся на складах пестицидов в Палкинском районе

17.03.2021 12:41|ПсковКомментариев: 0

Мониторингом окружающей среды займутся на складах пестицидов в деревне Лесной Палкинского района. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Будет проводится мониторинг почвы, донных отложений, природной воды и атмосферного воздуха. Такие работы проведут с даты заключения контракта до 1 ноября. Электронный аукцион пройдет 26 марта.

Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по мониторингу окружающей среды составила 300 тысяч рублей. Источник финансирования - областной бюджет.

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Мониторинг пройдет в рамках мероприятия «Обеспечение безопасного хранения устаревших пестицидов» подпрограммы «Ликвидация накопленного экологического вреда» государственной программы Псковской области «Развитие лесного хозяйства».

Теги: #Палкинский район #пестициды #охрана природы
Источник: Псковская Лента Новостей
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