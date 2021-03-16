Общество

Дарья Козьякова о реализации законодательной новеллы о нацпарках в Себежском районе

Почти три месяца прошло с тех пор, как депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении федеральный закон, возвращающий гражданам, проживающим на территориях национальных парков, право распоряжаться своей землей. Эти изменения касаются, в том числе, Себежского национального парка, где, согласно обновленному законодательству сняты излишние ограничения в части земельных правовых отношений.

Депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) рассказала о том, какая работа уже ведется в этом направлении на региональном уровне и о примерных сроках реализации законодательной новеллы в Себежском районе.

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- Жители Себежского района, безусловно, ждут, чтобы принятые на федеральном уровне изменения в части особо охраняемых природных территорий начали действовать на местах. Какая работа уже ведется на региональном уровне в этом направлении, есть ли хотя бы примерное понимание сроков?

- Как только минули новогодние праздники, я подготовила запрос на имя губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова с просьбой подробно разъяснить, в чьих руках находятся полномочия по обороту земельных участков в рамках изменений земельного законодательства, каким образом будет выстраиваться работа аппарата администрации региона, профильного комитета, чтобы и самой понимать, как в дальнейшем будет развиваться события, и можно было донести эту информацию до жителей Себежского района.

1 марта я получила ответ на запрос за подписью заместителя губернатора Нинель Салагаевой, которая подробно мне разъяснила, каким образом сейчас обстоят дела с решением этого вопроса и даже обозначила некоторые сроки.

- О каких сроках идет речь и что уже в ближайшее время чисто в практическом смысле для жителей может поменяться?

- Напомню, что национальный парк на территории Себежского района накладывает свои ограничения на городское поселение Себеж, городское поселение Сосновый Бор и затрагивает также территории сельского поселения Себежское. Нужно понимать, что процедуры в городском поселении одни, и несколько иные - в сельском. Так, например, что касается городского поселения Сосновый Бор, планируемые сроки утверждения проекта генплана уже известны - это четвертый квартал 2021 года. Также планируется внести изменения в правила землепользования и застройки по сельскому поселению Себежское. И нужно понимать, что здесь сроки могут отличаться. Наконец, в поселении Сосновый Бор должны быть внесены изменения в генеральный план самого поселения – здесь сроки установлены на первый квартал 2022 года.

Добавлю, что после всех изменений и отрисовки новых границ сведения об этих границах будут переданы в филиал Росреестра по Псковской области для постановки на кадастровый учет. Таким образом, 2021 год целиком и первый квартал 2022 года уйдут на подготовку технической документации, а затем последует этап регистрации в Росреестре, если говорить простыми словами.

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Важно понимать, что проектная документация, техническое задание, подготовка всех этих документов – это очень большой объем работы. Это трудоемкая работа по 86 населенным пунктам, которая затронет первый квартал 2022 года. Регистрация в Росреестре тоже потребует времени и сил. Как говорится, если все пойдет гладко. Здесь тоже потребуется определенное межведомственное взаимодействие.

- И на этапе подготовки изменений в законодательство, и на этапе его проведения через все необходимые инстанции активное участие принимали, и вы в частности, и депутаты Псковского областного Собрания в целом - можно сказать, всем корпусом во главе со спикером Александром Котовым. Уже после принятия законодательных изменений Александр Котов заверил, что всесторонняя помощь будет оказана и жителям, и органам исполнительной власти. Какую роль вы отводите в этом процессе для себя?

- Пока моя роль в этом процессе только контролирующая и наблюдающая. На сегодняшний день я получила очень развернутый, подробный ответ касательно сельского поселения и двух городских поселений. Я вижу, что рука на пульсе, и в дальнейшем, через определенный этап времени можно будет снова поинтересоваться, как обстоят дела.

Сегодня названы определенные сроки в привязке к определенным техническим заданиям. Так, например, разработка проекта градостроительного плана - там сроки начинаются от 420 дней. То есть сроки очень большие. Будем контролировать, а по истечению установленных сроков посмотрим, получается или нет. Но я думаю, что все будет хорошо.

Беседовала Любовь Кузнецова