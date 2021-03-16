Общество

Акция на сметану продлится в магазинах сети «Деревня Соловьи» до конца недели

В фирменных магазинах торговой сети «Деревня Соловьи» стартовала акция на сметану жирностью 20% от производителя.

До конца недели можно приобрести качественный молочный продукт по цене 60 рублей (400 г).

Кроме того, в магазинах «Деревня Соловьи» можно приобрести натуральный творог и молоко, произведенные ООО «ПсковАгроИнвест».

Адреса магазинов сети в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Я. Фабрициуса, д. 29

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неелово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Печоры, Юрьевская ул., 18