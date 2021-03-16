Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым и Павлом Волковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гости студии — глава администрации города Пскова Александр Братчиков и его заместитель Павел Волков. Ведущий Максим Костиков обсудит с ними широкий спектр тем, касающихся разных сфер жизнедеятельности города. Так, гости студии ответят на вопросы по поводу содержания города в зимний и весенний период, ремонта дорог и реализации крупных инфраструктурных проектов в Пскове.

Насколько объективна критика, которая доносится со стороны псковичей по поводу качества уборки города от снега и грязи? Какие меры предприняла городская администрация и коммунальщики по итогам «разноса», который им устроил губернатор? Как в этом сезоне будет проходить весенняя уборка городских территорий? Ответят ли подрядчики за отремонтированные в прошлом году дороги, которые уже «смыло» вместе со снегом?

Подробнее об этом и многом другом — сегодня в выпуске.

Радиослушатели могут задать свой вопрос Александру Братчикову и Павлу Волкову по телефону 56-73-72.