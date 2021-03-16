Общество

«Дом Советов» с Александром Братчиковым и Павлом Волковым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 марта.

Гости студии — глава администрации города Пскова Александр Братчиков и его заместитель Павел Волков. Ведущий Максим Костиков обсудил с ними широкий спектр тем, касающихся разных сфер жизнедеятельности города. Так, гости студии ответили на вопросы по поводу содержания города в зимний и весенний период, ремонта дорог и реализации крупных инфраструктурных проектов в Пскове.