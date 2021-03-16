Общество

Александр Братчиков о бывшем рынке на Четырех углах: Это место для инвестирования

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал бывший рынок на Четырех углах потенциальным место для инвестирования.

«Мы проводили большой расширенный Градсовет, на который приглашали всех заслуженных архитекторов, и он определил, что эта территория должна развиваться по принципу торгово-туристической зоны, - напомнил сити-менеджер. - Там можно строить гостиничный, торговый, развлекательный комплексы».

Александр Братчиков указал на то, что два года назад это «был ужасный, заброшенный кусок в центре города». «Сейчас там нет заборов, ларьков - уже выглядит поприличнее. Это потенциальное место для инвестирования, жирное место», - отметил он.

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Александр Братчиков добавил, что администрация готова также рассмотреть с нынешним собственником участка концепцию его дальнейшего развития.