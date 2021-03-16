Общество

Фонд «Земляки» помог потерявшему лапу псу Дику

Представители фонда «Земляки» навестили в зооприюте «Веретье» пса Дика, пострадавшего от жестокого обращения и потерявшего правую лапу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в благотворительной организации.

Активисты передали финансовую помощь от фонда «Земляки» и его основателя – депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского.

Основательница приюта «Веретье» Светлана Шатунова рассказала, что пес уже освоился на новом месте и чувствует себя хорошо. Сейчас волонтеры ищут для него любящую семью.

«Он очень игривый, позитивный. Дружит с другими собаками. Мы хотим найти для него хозяина, чтобы он был в семье, потому что внимания ему здесь немного не хватает: собак очень много», – рассказала Светлана Шатунова.

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Переданные от фонда «Земляки» средства пойдут на приобретение дорогостоящих лекарств. Дик сейчас проходит лечение.

Напомним, что о факте жестокого обращения с собакой в соцсетях написали неравнодушные люди. На инцидент отреагировал депутат Александр Козловский. По его поручению юристы правозащитного центра «Единой России» написали соответствующее обращение в правоохранительные органы. Вопрос рассматривает прокуратура.