Общество

180 заявок одобрили для участия в региональном конкурсе проектов местных инициатив

Специальная комиссия отобрала 180 заявок для участия в региональном конкурсе проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями Псковской области. Всего были представлены 183 проекта от 157 ТОСов 57 поселений 22-х районов области и 2-х городских округов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Инициативы ТОСов в основном направлены на решение вопросов формирования комфортной среды и создание мест для проведения досуга. Так, 65 проектов ориентированы на установку детских и спортивных площадок в населенных пунктах, 36 — на благоустройство придомовой территории и парковых зон, 25 — на ремонт объектов культуры и мест для проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, заявки участников конкурса направлены на приведение в порядок воинских захоронений и гражданских кладбищ, установку мусорных площадок, ремонт дорог и пешеходных мостов, а также посвящены решению вопросов водоснабжения и организации безопасности.

Победителей конкурса проектов определят конкурсной комиссией в апреле текущего года. На реализацию лучших проектов местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставлять субсидии из областного бюджета. В текущем году на эти мероприятия в областном бюджете предусмотрены 20 млн рублей. Максимальный размер гранта из регионального бюджета будет составлять 200 тысяч рублей.

Размер финансирования в этом году был значительно увеличен по инициативе губернатора Псковской области. Глава региона многократно отмечал востребованность данной формы поддержки среди жителей городов и особенно небольших населенных пунктов. Михаил Ведерников также регулярно призывает граждан к использованию ТОСов в качестве инструмента для решения вопросов местного значения.

Напомним, конкурс проектов ТОСов проводят в регионе с 2019 года. Тогда на его реализацию выделили 3,5 млн рублей. В прошлом году по инициативе губернатора провели сразу два конкурса, на исполнение проектов ТОСов направили в общей сложности 12 млн рублей.