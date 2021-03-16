Общество

Псковских курсантов учат противодействию экстремизму

Лекцию по противодействию экстремизму посетят псковские курсанта. Ее проведут сотрудники аппарата оперативного штаба национального антитеррористического комитета в Псковской области, УМВД по региону и областной администрации, занимающиеся вопросами выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений экстремистской направленности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

Заместитель руководителя аппарата оперативного штаба НАК в Псковской области Александр Катушонок рассказал курсантам о международном терроризме, общегосударственной системе противодействия терроризму, ответственности за совершение преступлений и правонарушений в этой сфере.

О правовых и организационных аспектах противодействия экстремизму курсанты узнали от начальника отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии управления специальных программ администрации области Заура Алиева и представителя УМВД России по Псковской области.

«Противостоять экстремизму и его крайней форме – терроризму - можно только совместными усилиями», – утверждают лекторы. В курсантах они видят «помощников в борьбе с мировым злом».

Заместитель начальника Псковского филиала академии ФСИН России Дмитрий Алексеев отметил, что профилактике экстремизма и терроризма в вузе уделяется особое внимание. Занятия на эту тему регулярно проводятся не только с курсантами и студентами, но и сотрудниками образовательной организации.