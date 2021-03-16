Общество

90 тысяч рублей взыскал псковский Росреестр с землепользователей-нарушителей

В феврале 2021 года сотрудники отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления Росреестра по Псковской области провели 109 проверок соблюдения требований земельного законодательства в регионе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в итоге они выявили 63 нарушения земельного законодательства.

В целях пресечения нарушений землепользователям специалисты выдали 49 предписаний об устранении нарушений в области земельных отношений, возбудили 45 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 90 000 рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 26 нарушений.

«Дополнительно напоминаем, что штрафы за административные правонарушения должны быть оплачены в установленный законом срок (60 дней). Несоблюдение данного срока влечет наложение дополнительного административного штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы», - заключили в управлении.