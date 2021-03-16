Общество

Более 170 продуктовых наборов передали великолукским медикам

Великолукские медики «красных зон» получили продуктовые наборы 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Добровольцы центра, в частности, депутаты фракции «Единая Россия» в областном и городском парламенте Елена Даньшова, Денис Мунштуков и Татьяна Фомченкова передали более 170 продуктовых наборов медикам «красных зон» Великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы и сотрудникам отделения неврологии и пульмонологии межрайонной больницы.

«Уже год наша страна и весь мир живут в условиях пандемии. На передовой именно вы, врачи. В руках врачей жизни и здоровье наших великолучан. Партия "Единая Россия" понимает всю значимость и сложность вашей работы. Именно поэтому мы рядом 24/7. Мы от всей души благодарны вам за ваш бескорыстный труд. Вы по праву являетесь героями нашего времени!» - отметил Денис Мунштуков.

Депутат областного собрания Елена Даньшова, которая уже переболела коронавирусом, отметила, что эта болезнь непредсказуемая и сложная, но за год люди научились ей противостоять.

«Во многом в этом заслуга врачей и ученых, но мы тоже стали серьезнее относиться к противовирусным мерам, чтобы нашим врачам было проще», - отметила парламентарий.

Волонтерский центр «Единой России» в Великих Луках под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского ежедневно оказывает помощь жителям города. В период пандемии они ежедневно обеспечивали горячим питанием медицинских работников «красных зон» Псковской области. Всего медикам передали более 37 тысяч полноценных обедов с салатом и горячим блюдом.

На все посты скорой помощи и в больницы региона, которые нуждались в поддержке, передали микроволновые печи, холодильники, кофемашины, электрочайники, термопоты.

Добровольцы партийного волонтерского центра помогают и поликлиникам, где медицинский персонал сейчас испытывает колоссальные нагрузки: доставляют врачей на вызовы к пациентам, работают в колл-центре, помогают оцифровывать медицинские карты, проводят термометрию на входе в поликлиники.