Общество

«Титан» представил проекты экологизации в Сколково

Инициативы, связанные с экологическим ранжированием и внедрением проекта корпоративного «Экостандарта», представили эксперты Группы компаний «Титан» на II Международном форуме-выставке «Чистая страна» в рамках блока «Чистый воздух - второе дыхание», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГК.

На международном форуме, который проходит с 16 по 18 марта в Москве, в технопарке «Сколково», эксперты обсуждают результаты реализации всех направлений национального проекта «Экология» в 2020 году и комплексные экологические решения, стимулирующие экологизацию предприятий.

Специалисты представили программы, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. В частности, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов отметил, что многие промышленные предприятия, в том числе Группа компаний «Титан», ведут большую работу в сфере экологизации.

Член Экспертного совета РЭД, общественный деятель, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО ГК «Титан» Алина Рыбина в своем выступлении подробно остановилась на существующих проблемах городской экологии, а также озвучила инициативу организовать объективную национальную премию среди экспертов-экологов.

«Мы поддерживаем проекты, связанные с экологическим ранжированием промышленных предприятий, будь то системы экологических премий, рейтинги ESG или рэнкинги, которые может составлять по имеющимся у него данным Росприроднадзор, - отметила она. - Особенно, если они будут сочетаться с поддержкой компаний, наиболее активно реализующих природоохранные проекты. Считаем, что момент соревновательности сделает экологизацию более привлекательной для промышленности».

Алина Рыбина подчеркнула, что ГК «Титан» выступает за открытость. «Предприятия, власть и общественность должны работать вместе», - заключила она.

Отметим, что, следуя политике прозрачности, с августа 2020 года ГК «Титан» ежедневно публикует в своих соцсетях и на официальном сайте данные лабораторных измерений состояния атмосферы в зоне влияния своего нефтехимического актива – завода «Омский каучук».