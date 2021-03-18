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Общество

Псков, филфак и рок-н-ролл

19.03.2021 11:02|ПсковКомментариев: 1

«Флейта приезжает в четыре, поэтому репа будет в воскресенье в пять», - такое сообщение университетского преподавателя Вадима Андреева могло бы поставить в тупик любого студента. Если не одно «но»: все знают, что Вадим Константинович - не просто педагог, но еще и музыкант, и что флейта - это Таня Васильева, а репа - это репетиция. И для всех, кто его знает, очень большой секрет, чего же в Вадиме все-таки больше - педагогики или творчества. А может, это две стороны одной медали: он обучает студентов, музицируя, и музицирует, не забывая сеять «разумное, доброе и вечное».

В это сложно поверить, но тем не менее: сегодня, 19 марта, доценту кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного, а по совместительству создателю и руководителю псковской рок-группы «Отцы и дети» Вадиму Андрееву исполняется 60 лет. Мы попросили коллег, друзей, единомышленников поделиться своими воспоминаниями и добрыми словами о юбиляре. 

 

Доцент

Обучить китайских студентов русскому? Поздравить женщин с 8 марта? Подготовить творческую программу? Поддержать студентов великим русским «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины»? Любой на кафедре филологии вам скажет, что все это и сверх того - про Вадима Андреева.

В 1982 году молодой перспективный студент из эстонского Кохтла-Ярве окончил факультет русского языка и литературы Псковского государственного педагогического института им. С.М. Кирова.

 

С этого времени и началась его педагогическая деятельность. Сначала как учителя русского языка и литературы Мелеховской восьмилетней школы Псковского района, а позже, с 1984 года - как сотрудника кафедры русского языка Псковского государственного педагогического института им. С.М. Кирова.

В 1993 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук «Названия построек и их частей в псковских говорах (номинативный аспект)», а в 1998-м впервые избран на должность доцента кафедры русского языка. Преподавательский стаж на данный момент – 37 лет.

  

«В процессе преподавания Вадим Андреев проявил себя как высококвалифицированный специалист и педагог. Им разработаны и читаются курсы истории русского литературного языка, филологического анализа текста, русской диалектологии, стилистики и литературного редактирования. Вадим Константинович разработал и читает спецкурсы «Русский язык на рубеже веков», «Язык писателя», «Корпоративные языки молодежи», руководит курсовыми и дипломными работами, а также педагогической и диалектологической практикой студентов. Он умеет интересно и методически грамотно построить занятия, постоянно обновляя используемый на лекциях и практических занятиях материал и используя разные, в том числе интерактивные, формы проведения занятий», - говорит директор ИГУМ Людмила Алиева.

В настоящее время научная деятельность Вадима Андреева связана с вопросами развития языка, с псковскими говорами, с языком молодежных субкультур. Основная сфера его научных интересов – номинативные процессы в говорах, динамика словообразовательных процессов в русском языке, лексика и фразеология молодежных социолектов. Ученый принимает участие в разработке словарных статей для «Псковского областного словаря с историческими данными», является автором словаря «Лексикон молодежных субкультур» и более 80 научных статей.

Гитара vs Кот

Псковская рок-группа «Отцы и дети» задумывалась как творческий тандем двух поколений - преподавателей и студентов. Казалось бы, куда сложнее: найти музыкантов среди молодежи еще куда ни шло, а поди поищи ударников или бас-гитаристов в серьезном педколлективе, да еще женском. Но у Вадима Андреева все получилось: за барабаны села доктор филологических наук, профессор Татьяна Никитина, которая не раз входила в ТОП-100 самых цитируемых российских ученых в разделе «Языкознание», а на ритм-секции оказалась доктор филологических наук, доцент, профессор Елена Рогалева.

«Талантливый композитор, супер-вокалист, руководитель масштабных музыкальных проектов и автор веселых песенных пародий, надежный друг и авторитетный коллега-преподаватель, - так отзывается женская преподавательская часть «Отцов и детей» о своем строгом худруке. - А еще он – персонаж наших «не-академических» словарей, в которых среди тысяч молодежных сленгизмов, русских пословиц и поговорок, детских веселых историй можно найти и материалы, отражающие этапы и аспекты профессиональной и творческой деятельности нашего юбиляра».

Вот лишь некоторые из словарных статей.

ГИТАРА, -ы, м. Студ. Прозвище преподавателя Псковского педуниверситета  В.К. Андреева.  Гитара предлагает  женщинам к 8 Марта концерт готовить. Вы как? (Запись 1992 г.) < Исполняет свои песни  под гитару, выступает с гитарой на университетских мероприятиях. (Молодежный сленг. Опыт словаря. М., 1994, с. 42).

ТРЕСТЫ, -ов, мн. Муз. Псковская рок-группа “Трест ДЕ” (80-е г. XX в.). Прикинь, в “Трестах” Вадик был клавишником и уже свои песни пел. (Запись 1993 г.) (Молодежный сленг. Опыт словаря. М., 1994, с. 219).

КОТ, -а, м. Шутл. Студ. Прозвище преподавателя Псковского педуниверситета  В.К. Андреева. Кот активизировался по весне – две контрольных в неделю (Запись 1996 г.). < По внешнему сходству – усы. (Так говорит молодежь. Словарь сленга. М., 1996, с. 96).

КОТИК, -а, м. Шутл. Студ. То же, что КОТ. (Так говорит молодежь. Словарь сленга. М., 1996, с. 96).

МУСТАНГИ, -ов, мн. Шутл. Муз. Кантри-дуэт – Вадим Андреев и Николай Плеханов, выступающие в ресторане «Мустанг» (Псков). (Словарь молодежного сленга. СПб, 2003, с. 261).

СУНДУК, -а, м. Шутл. Студ. Прозвище псковского музыканта Вадима Андреева, часто выступающего в кафе «Сундук». Сундук зовет на концерт. Пойдете?  (Запись 2003 г.). (Словарь молодежного сленга. СПб, 2003, с. 432).

СТРИЧЬ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ. < … > А вот и ребята, которые хотят стать парикмахерами. К микрофону подходят друзья-семиклассники.

Паша Андреев: Летом я бываю в деревне у бабушки с дедушкой. Помогаю им стричь овец. Так что опыт имею. Теперь мечтаю постричь моего отца – рокера Вадима Андреева. Они все под одну гребенку: джинсы, гитара, длинные волосы – раздолье для парикмахера. (Новый фразеологический словарь для детей. Псков, 2007, с. 151).

ОТЕЦ, -ца, м. Шутл. Муз. Прозвище Вадима Андреева, лидера псковской рок-группы «Отцы и дети».  Отец-то на афише совсем не похож, а басистка – один в один (Запись 2015 г.). (Актуальный молодежный лексикон. Лингвокультурологический словарь. Псков, 2016, с. 108).

«К следующему юбилею Вадима Константиновича Андреева мы надеемся дополнить его лексикографический портрет», - не шутят, а очень серьезно обещают псковские профессора-музыканты. Так что – присылайте новые материалы!

«Вадики»

Можно много и хорошо говорить о человеке, но, наверное, лучше всех говорят о нем друзья. Ну, вы помните: «скажи мне, кто твой друг»... На нашу просьбу рассказать, наконец, всю правду без прикрас о Вадиме Андрееве откликнулся хранитель Музейного комплекса «Бугрово», кандидат филологических наук Вячеслав Козмин. Вот что он написал:

«Со временем время ускоряется: истина, не требующая доказательств. И будильник не звенит, а тренькает, и привычная дорога все прямее и прямее без левых и прочих поворотов. Но есть и свои плюсы: покой и воля, любящая жена, дети внуки. Это – 60 лет и мистическая связь этой цифры с регионом «60». В Псков Вадим приехал в 1978 году и поселился в общаге пединститута в 14 комнате. Еще одно совпадение: в 14-й, в лицее в Царском Селе вызревал пушкинский гений. Из родной школы в Кохтла-Ярве студент привез солидный багаж навыков и умений: играл в школьном ансамбле, рисовал, танцевал и прыгал в высоту. Не фигурально, а в прямом смысле: разбегался и брал разные высоты.

Со временем прыгать перестал, но высоты брал с завидным постоянством. Создал несколько рок-ансамблей в институте и активно вращался в самом сердце бунтарской музыкальной культуры Пскова 1970-80-х годов. Параллельно – успехи в лингвистике, красный диплом, дружба с поэтом Геннадием Коновым, переросшая в литературно-музыкальный дуэт Кононов-Андреев, существующий и поныне, хотя Гена ушел еще в 2004 году.

Следующая высота – «Отцы и дети», проект, ставший уникальным культурологическим анклавом в море звуков «МУ». Вадим стабилен в любви к свету и Свете, музыке и работе. Вот уж не одно десятилетие учит студентов русскому языку, а когда приехали студенты из Китая, учил их языку Пушкина с помощью музыки и песен. Недавно обучил актеров Безрукова и Бондарчука псковскому наречию, что они и продемонстрируют в новом фильме «Плоды просвещения», повествующем о Пушкинском Заповеднике в годы оккупации.

Откуда Вадим черпает силы и вдохновение? В том числе из пушкинской Сороти. В свое время мне посчастливилось обрести хижину в Савкино. В той самой деревне, где в 1831 году хотел поселиться Пушкин. Ему не удалось, нам — случилось. В 1985 году, получив от С.С. Гейченко ключи, я обрел дверь в бесконечность. Именно туда мы периодически входили с Вадимом, Геной и Светой, бродили лугам, измятым тенью основоположника, пели песни, романсы и ,иногда, арии на пустынных берегах неспешной реки. Кажется, Пушкин одобрял свыше наше искреннее упоение жизнью, вином и вместе с нами наслаждался обликом притаившихся в зарослях тростника русалок и наяд. Но это для души, а тело иногда мерзло. Осенью 85 года Вадим специально приехал, чтобы помочь мне натаскать дров. Помню, как его музыкальные пальцы катали тяжелые березовые чушки. Зато зимой, когда он с семьей  приезжал в Савкино, мы сидели у печки, внутри которой певуче потрескивали дрова: «Вот уж лето отпето...». Кстати, его семью все мы тогда звали «вадики», хотя в семье были еще и жена Света, дочь Саша и сын Паша. А потом к «вадикам» добавились внуки, которых тоже, по привычке, мы зовем «вадики». Вот такое замечательное древо. 

В общем, дорогой Вадим Константинович, новых тебе высот, планка не сбита, а посему: «Пора, мой друг, пора, ура, мой друг ура! Покоя сердце просит, но, все равно, выносит на гребень пенных волн, но кубок все ж не полн, Пусть музыка играет, а время… догоняет».

Вячеслав Козмин, Пушкинские Горы - Бугрово – Савкино.

Друг.

Роковый отец

Создавая общими мазками портрет Вадима Андреева, мы не могли не расспросить о его преподавательской и творческой деятельности «детей»: у молодого поколения ведь тоже свой, совершенно особенный взгляд на все, о чем ни начни разговор. Валентина Малькова нынче заведующая отделом по работе с детьми МБКУ «Городской культурный центр», а еще дет десять назад - просто Валюшка, солистка «Отцов и детей», с потрясающим «голосиной», взрощенным на народных песнях и рок-хитах.

«Сколько-сколько? - спрашивает она. - Не верю! Не может быть, я же только-только институт закончила». И сразу соглашается: да, воспоминания, впечатления, благодарности - без проблем! Ну, и тут, конечно, без творчества не обошлось. Куда ж без него! Спустя пару дней - вот такой правдивый сказ с элементами народного юмора и девичьих причитаний, перерастающих в похвалу наставнику преумному.

Хочу поведать сей рассказ, вот так просто, без прикрас.

О деве несмышлёной, да встречи чудесной.

О высшем образовании и музыкальном стенании.

Случилось это давно, не год назад, и даже не два.

Помогла ей, как потом оказалось, судьба.

Встретить на своем пути Фея Крестного.

Усатого, знатного, и очень талантливого.

Не знала она и не гадала, но тот день свершился.

Фей Крестный, как по волшебству, взял и появился.

Предложил он ей певицей стать.

Да не простой, а рОковой.

Она не глядя согласилась.

И как сыр по маслу покатилась.

Концерты, слава, вуаля….

И снова решила вмешаться судьба.

Стал вопрос об образовании, и ее дальнейшем обитании.

И снова Крестный Фей помог, произошел между ними такой диалог:

- Ну что тебе, дитЁ не образованное, без знаний и диплома ходить.

Решено! Будем учить.

И полетели пять лет осознания, что она получает высшее образование!

Как мог Фей ей помогал, выучил, знания дал.

Спустя года, дева – мадама замужняя,

Везде и всюду очень нужная.

В работе не плошает, все ее уважают.

А она Фея Крестного добрым словом вспоминает.

И вот пришел, наконец, тот час, сказать спасибо ей сейчас.

Не каждому вот так свезло, ей с Феем очень повезло.

И пусть его года балуют, здоровье, счастья просто будут.

Родные рядом, полон дом. И лишь удача в остальном!!!!

«Понимаешь, если в человеке есть творчество, оно никуда из него не денется. Да, могут быть периоды, когда тяжело, сложно, кажется - все, больше ни одной песни. А проходит день, месяц - и с новой силой в тебе просыпается тяга к творчеству. Это закон природы», - помню до сих пор слова своего преподавателя, Вадима Андреева, сказанные в сложные минуты моей жизни.

Этот закон, сформулированный на какой-то из очередных «реп», ни разу не дал сбой. В отношении Вадима Константиновича - точно. А значит - с новыми научными статьями, с новыми студенческими успехами и с новыми песнями! С Днем рождения, учитель!

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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