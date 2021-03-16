Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Путь к звездам!»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в ежегодном международном открытом дистанционном (online) конкурсе «Путь к звездам!», который проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс приурочен к международному Дню полета человека в космос и пройдет в дистанционном режиме с 10 по 12 апреля. Основная цель мероприятия - воспитание в гражданах России гордости за cоветскую и российскую науку, сумевшей первой в мире проложить путь в космос.

К участию в конкурсе приглашаются одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше. Участниками могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.

Заявки необходимо направить до 10 апреля с пометкой «Конкурс "Путь к звездам!"» на электронный адрес aragorn-studio@mail.ru.

Полная информация о конкурсе доступна на сайте www.soyuz-kultura.com.