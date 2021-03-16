Общество

Серых цапель заметили в мемориальной усадьбе Пушкина

Сегодня, 17 марта, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в усадьбе поэта, увидели первых в этом году серых цапель. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этот раз перелетные птицы вернулись на родину из южных стран не в первой декаде марта, как в последние годы, а позже обычного.

«Зато теперь, даже не обращаясь к прогнозу синоптиков, можно уверенно говорить, что нынешняя морозная и затяжная зима завершилась и серьезных холодов в этом сезоне уже не будет», - отметили в музее.

Напомним, что колония серых цапель в Михайловском - одна из самых больших на Северо-Западе России. «В удачные годы в здесь насчитывают несколько десятков обжитых гнезд. Сколько птиц вернулось домой после перелета сейчас, сказать достаточно сложно. Это станет понятно, когда цапли осмотрятся, проведут "ремонт" гнезд после зимних ветров и снегопадов и сядут высиживать птенцов. Кроме того, птичье поселение здесь без преувеличения древнее. Именно по этой колонии называлась деревня, сведения о которой есть в исповедных росписях за 1740 год: "Михайловской губы деревня Зуево". Старинное слово "зуи" (с ударением на второй слог) означает: "серые цапли"», - пояснили в музее-заповеднике.

В музее особенно рады тому, что цапли успели домой ко дню его рождения: 99 лет назад, 17 марта 1922 года постановлением Совета народных комиссаров, «…Пушкинский уголок (Михайловское и Тригорское, а также место погребения А.С. Пушкина в Святогорском монастыре)» были объявлены заповедными и переданы под охрану государства