Общество

Псковские школьники могут поучаствовать в конкурсе «История семьи - история Отечества»

Государственный архив Псковской области приглашает школьников региона к участию во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «История семьи - история Отечества».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в госархиве, организаторами конкурса выступают Фонд «История Отечества», фонд «Собрание», Московский педагогический государственный университет и Российский государственный гуманитарный университет.

Конкурс проводится два этапа. На первом предстоит написать творческую работу на одну из предложенных тем. Материалы принимаются до 26 июня. На втором этапе авторам сильнейших исследований предстоит записать видеоролики.

Стать участниками могут учащиеся 8-11 классов или студенты 1–2 курса техникума или колледжа (при условии поступления в такое образовательное учреждение после 9 класса школы).

Темы исследований в этом году:

начало Великой Отечественной войны в истории моей семьи (к 80-летию начала Великой Отечественной войны);

вклад моей семьи в развитие родного края;

семейные традиции – зеркало родной истории;

подвиг трудовой славы в истории моей семьи;

семейная династия на службе Отечеству;

уникальные страницы семейной летописи.

Работы следует направлять на адрес: info@smallhomeland.ru.

Подробнее о конкурсе и требованиях к конкурсным работам можно узнать в Государственном архиве Псковской области.