Общество

Тяжелобольную пациентку с коронавирусом спасли в псковской инфекционке

Тяжелобольную пациентку с коронавирусной инфекцией спасли в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом сообщила заведующая отделением реанимации медицинского учреждения Варвара Оконечникова в своем Instagram-аккаунте.

Пациентка поступила в инфекционную больницу из Псковской городской больницы, где она находилась с 19 января. У женщины было тяжелое течение коронавирусной инфекции. Кроме того, у нее были двусторонняя вирусно-бактериальная полисегментарная пневмония, тромбоз правой подключичной вены, тромбоэмболия легочной артерии, ожирение, сахарный диабет 2 типа. Компьютерная томография показала 100-процентное поражение легких с двух сторон.

«Диагноз и вправду звучит очень серьезно и достаточно пугающе», - отметила Варвара Оконечникова.

«Мы благодарны нашим коллегам из отделения реанимации Псковской городской больницы, - продолжила она. - Благодарны им за проделанную кропотливую работу, за проведенное лечение пациентки. Мы отлучили пациентку с НИВЛ, постепенно снижая параметры поддерживающей вентиляции и включая в работу дыхательную мускулатуру. Следующий этап - перевод пациентки на высокопоточную оксигенацию (ВП). Подключение специалистов по ЛФК и проведение психологических бесед, ведь 50 дней строгого постельного режима не проходят даром, а также изолированный одноместный реанимационный бокс оказывает и психологическую нагрузку».

Заведующая реанимационным отделением сообщила, что КТ-контроль показал положительную динамику - уменьшение объема поражения легких со 100% до 60%. Пневмония в стадии разрешения.

«Это большая работа и победа, не только наша, но и пациентки! Хотелось бы пожелать ей от всего сердца скорейшего восстановления после тяжелой и коварной болезни. Реанимация - это отделение, где находятся пациенты в критическом состоянии, находятся между жизнью и смертью. Мы та тонкая грань, разделяющая эти параллели. Мы выкладываемся из всех сил, у нас тоже есть родные, которые нас ждут дома. Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома», - добавила Варвара Оконечникова.