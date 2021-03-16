Общество

Семейная олимпиада на тему НКО и благотворительности пройдет в Пскове 20 марта

Заключительный этап семейной олимпиады «Благотворительность как способ реализации прав человека в современной России» пройдет в Пскове 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы олимпиады.

В областном этапе олимпиады примут участие команды из детей и родителей, всего планируется 40 участников. Это команды, уже прошедшие первые два этапа олимпиады: первый – на уровне образовательного учреждения и второй – районный или городской. Очный этап олимпиады пройдет в актовом зале облсовпрофа (Псков, улица Советская, 15).

Семейные олимпиады с общим названием «Права человека твои и мои» регулярно проводятся в Псковской области с 2000 года. «Семейные олимпиады объединяют детей, родителей и педагогов в одну команду. Они создают стимулы для овладения правовыми знаниями, способствуют взаимопониманию людей разных поколений, воспитанию гражданственности», - отметили организаторы.

Олимпиада проводится в рамках проекта благотворительного фонда «Добрый город» «Осознанная благотворительность».

Ответственными за проведение областного этапа являются комитет по образованию Псковской области, благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город», Центр гражданского образования ПОИПКРО.