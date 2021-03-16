Общество

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошел в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу, Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами, напоминает calend.ru.

Сегодня, 18 марта, в 14.00 в Псковской инженерно-лингвистической гимназии состоится прямое включение с Республикой Крым. Затем пройдут спортивные соревнования между учащимися школ Севастополя и Пскова «Веселые старты».