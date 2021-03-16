Общество

Еще 68 случаев коронавируса выявили в Псковской области

Еще 68 случаев коронавируса выявили в Псковской области за прошедшие сутки. При этом выздоровели 56 человек, сообщается в инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

«Новых очагов нет, под контролем Роспотребнадзора остаются две вспышки заболевания. Берегите себя и своих близких. Обращайтесь к врачу при первых симптомах недомогания», - обратился к жителям региона Михаил Ведерников.

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Всего в регионе провели 299 943 исследования на COVID-19, в том числе за минувшие сутки сделали 1 266 тестов. Подтвердились 33 470 случаев заражения новой инфекцией.

За весь период от коронавируса избавились 22 381 человек. Умерли 208.