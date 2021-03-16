Общество

В Пскове заключенным рассказали о возможности получения высшего образования

В Псковской области осужденным рассказывают о возможности получения высшего образования в местах лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Встречи с осужденными, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области, проводит директор Псковского филиала Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Сергей Кинцурашвили. Такие встречи уже прошли в ИК-2 и отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1.

В ходе визитов представитель учебного заведения рассказывает присутствующим о возможности дистанционного обучения, правилах поступления в университет, озвучивает список необходимых документов, способы оплаты, перечисляет предлагаемые специальности.

Во время встреч осужденные задают вопросы и получают на них квалифицированные ответы. Как отметили в ведомстве, многие особо отметили возможность продолжить обучение уже после освобождения из мест лишения свободы.

«На современном этапе получение высшего образования для многих - действительно, необходимая реальность, поскольку вопрос о трудоустройстве без должного образования просто не рассматривается работодателем, а для осужденного, вышедшего на свободу, это актуально вдвойне», - подчеркнул заместитель начальника СИЗО-1 Максим Петров.

В настоящее время обучение в негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-промышленный университет "Синергия"» по программам высшего образования проходят 11 осужденных, 10 из которых отбывают наказание в ИК-6, один – в ИК-4.