Общество

Установку экобоксов для сбора батареек и ламп обсудили в Пскове

Установку экобоксов для сбора батареек и ртутных ламп, поступающих от граждан, обсудили на совещании под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель экологического предприятия «Меркурий» рассказал, что компания установила в Санкт-Петербурге 508 экобоксов на 5 млн 700 тысяч рублей. «Раз в три дня они полностью опустошаются», - заметил он. В ближайшее время в каждом районе Петрозаводска установят по три экобокса. Также экобоксы установлены в Москве.

«А кто их опустошает и вывозит?» - поинтересовался заместитель начальника управления городского хозяйства Антон Ляугминас.

«Компания "Меркурий"», - ответил представитель компании. Месячное обслуживание одного экобокса составляет 5 тысяч рублей.

Эксперт в области экологии, координатор проекта «Генеральная уборка», член экспертного совета Российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров отметил, что такую инициативу стоит предметно обсудить.

На совещании также присутствовали представители управляющих компаний и предприятий города.