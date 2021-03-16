Общество

Псковский педагог Ирина Подкопаева стала заслуженным учителем РФ

Учителю химии гуманитарного лицея города Пскова Ирине Подкопаевой присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Это звание в текущем году присвоили шести учителям из различных российских регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городского управления образования.

«Искренне рады и поздравляем свою коллегу и всю систему образования города Пскова. Труд и заслуги в работе Ирины Николаевны были оценены присвоением данной награды по достоинству. За время работы в отрасли образования (38 лет) она проявила себя высококвалифицированным, инициативным, творческим, современно мыслящим учителем», - подчеркнули в управлении.

Показателями результативности работы Ирины Подкопаевой являются достижения ее учеников: 100% успеваемость по промежуточной и итоговой аттестации. За все время участия в ЕГЭ педагог подготовила 13 обучающихся, которые показали результат в 100 баллов. Обучающиеся Ирины Подкопаевой ежегодно становятся призерами и победителями областных, всероссийских олимпиад школьников, научно-практических конференций, творческих конкурсов, турниров, фестивалей.

Ирина Подкопаева – разработчик авторских программ, которые успешно реализуются в школах города Пскова и Псковской области: «Методика подготовки и проведения моделирования научного исследования на уроке», «Организация работы секции "Химия" в рамках лицейского научного общества», «Методика полного усвоения основных базовых знаний по химии». Ирина Подкопаева – автор многочисленных публикаций.

Педагогическое мастерство педагога неоднократно подтверждалось результатами участия в различных конкурсах педагогического мастерства. Она финалист всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» (2008 год), победитель конкурса «Я иду на урок химии» (2009 год), победитель лицейского конкурса «Учитель года» (2010 год), победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2011 год), лауреат областных премий за подготовку обучающихся-победителей и призеров международных, всероссийских и областных конкурсных мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» (2013, 2014, 2015 и 2016 года), призер конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» (2015 год), лауреат премии администрации Псковской области конкурса лучших учителей России (2016 год).