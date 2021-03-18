Общество

Вопрос о наказании безответственных владельцев животных вновь вызвал дискуссию в Пскове

Совещание, посвященное изменениям в Правила благоустройства, санитарного содержания и и озеленения Пскова в части выгула собак на территории города, прошло в зале заседаний городской Думы 18 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в обсуждении приняли участие представители областного комитета по ветеринарии, прокуратуры, УМВД, сотрудники администрации города и депутаты гордумы.

Вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства был рассмотрен 4 февраля в ходе заседания комитета гордумы по ЖКХ и благоустройству. Тогда Контрольное управление администрации Пскова предложило исключить оттуда пункты, регулирующие вопросы выгула животных в Пскове, чтобы привести данный норматив в соответствие с федеральным законодательством. Депутаты гордумы выразили обеспокоенность по поводу того, что вопрос соблюдения Правил в части выгула домашних животных не будет регулироваться, и согласились с мнением, что выносить этот вопрос на сессию гордумы преждевременно, и проблему надо более детально изучить. Предложение Контрольного управления было вынесено на публичные слушания. Его участники тоже сошлись во мнении, что исключать данные пункты преждевременно.

Участники сегодняшнего совещания еще раз подробно обсудили эту тему, проанализировав все нормативные акты, существующие на федеральном и региональном уровне, регулирующие вопросы содержания домашних животных, в том числе в части выгула. При том, что никто не сомневается в необходимости штрафных санкций в отношении граждан, допускающих соответствующие нарушения, сегодня было отмечено, что эта сфера правоотношений требует дальнейшего совершенствования на федеральном и региональном уровне уровне.

Если говорить о ситуации в Пскове, у городских властей нет полномочий по применению штрафных санкций. Поэтому обсуждается вопрос о том, чтобы прописать ответственность за нарушения при выгуле домашних животных в Правилах благоустройства Пскова. Участники совещания сошлись во мнении, что власти города не должны устраняться от решения проблем, очевидных для всех горожан, и бездействовать, ссылаясь на рамки федерального законодательства.

Председатель областного комитета по ветеринарии Вера Баданина поставила в известность, что на федеральном уровне разработан законопроект, прописывающий административную ответственность за нарушения содержания животных.

Депутат Юлия Пожидаева отметила, что «уровень самосознания многих псковичей не настолько высок, чтобы выгуливать своих питомцев в специально отведенных для этого местах и убирать за ними продукты жизнедеятельности», поэтому предложила решать этот вопрос через управляющие компании, наказывая их за ненадлежащую уборку территорий.

В свою очередь начальник Контрольного управления Наталья Симонова сочла такое предложение спорным. По ее мнению, не совсем правильно за то, что кто-то не убрал за своей собакой, наказывать управляющую компанию. УК должны нести ответственность за качество уборки территорий, но безответственные владельцы собак в данном случае останутся безнаказанными.

В конечном счете, большинство участников дискуссии сошлись во мнении, что исключать из Правил благоустройства Пскова пункты, регулирующие вопросы выгула животных в Пскове, пока рано. Для того, чтобы что-то исключить, надо что-то предложить взамен. А на данном этапе городские власти ничего предложить не могут. Поэтому тема еще не раз станет предметом обсуждения.