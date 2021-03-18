На подтопление и некачественную уборку пожаловались Александру Котову жители двух районов

Жители Порховского и Псковского районов обратились за помощью к председателю областного Собрания депутатов, заместителю секретаря реготделения партии «Единая Россия» Александру Котову. 18 марта спикер провел прием граждан в дистанционном режиме, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Житель порховской деревни Гора Юрий Алексеев пожаловался на подтопление участка из-за проблемы с водопропускной трубой, проложенной под полотном дороги Нестрино - Остров. Причина может быть в неточном монтаже сооружения, а может и в обычном засоре. Пенсионер рассказал, что обращался к обслуживающей организации с просьбой решить проблему, но пока получил отказ, поскольку средства на ремонтные работы не запланированы. Александр Котов поинтересовался у заявителя, были ли в последние годы подобные подтопления, и пообещал связаться с руководством комитета по транспорту и дорожному хозяйству – дорога Нестрино - Остров имеет статус региональной, её обслуживание осуществляется за счет областных средств.
Два следующих обращения касались благоустройства поселка Череха. Татьяна Дмитриева рассказала по телефону Александру Котову о неважном состоянии дороги от памятника героям-десантникам до домов военнослужащих и детского санатория. «Наш легендарный поселок заслуживает лучшего отношения», - уверена жительница Черехи. Пенсионерка также рассказала, что в жилом микрорайоне не хватает цивилизованной территории для досуга – оформленной прогулочной зоны со скамейками для отдыха.
Александр Котов согласился, что большой поселок заслуживает внимания и пообещал обсудить вопросы создания комфортной среды с главой района Натальей Фёдоровой.
Жительница Черехи Марина Тоисова пожаловалась депутату на некачественную уборку территории у магазина, санатория и вдоль дороги, на разбитые проезды, недостаточное количеству урн и мешающие сосны. Александр Котов уточнил, что все обозначенные вопросы входят в полномочия местной власти. «Не дело губернатора и председателя Собрания заниматься ямочным ремонтом и спиливанием деревьев. Тем более, что по вопросу деревьев, как показывает практика, могут быть и другие мнения», - поделился мнением спикер. Тем не менее, Александр Котов заверил Марину Тоисову, что рассчитывает получить ответы на все озвученные вопросы у главы волости Олега Смирнова и поделиться информацией по принятым решениям.