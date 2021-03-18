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Общество

На подтопление и некачественную уборку пожаловались Александру Котову жители двух районов

18.03.2021 12:58|ПсковКомментариев: 0

Жители Порховского и Псковского районов обратились за помощью к председателю областного Собрания депутатов, заместителю секретаря реготделения партии «Единая Россия» Александру Котову. 18 марта спикер провел прием граждан в дистанционном режиме, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Житель порховской деревни Гора Юрий Алексеев пожаловался на подтопление участка из-за проблемы с водопропускной трубой, проложенной под полотном дороги Нестрино - Остров. Причина может быть в неточном монтаже сооружения, а может и в обычном засоре. Пенсионер рассказал, что обращался к обслуживающей организации с просьбой решить проблему, но пока получил отказ, поскольку средства на ремонтные работы не запланированы. Александр Котов поинтересовался у заявителя, были ли в последние годы подобные подтопления, и пообещал связаться с руководством комитета по транспорту и дорожному хозяйству – дорога Нестрино - Остров имеет статус региональной, её обслуживание осуществляется за счет областных средств.

Два следующих обращения касались благоустройства поселка Череха. Татьяна Дмитриева рассказала по телефону Александру Котову о неважном состоянии дороги от памятника героям-десантникам до домов военнослужащих и детского санатория. «Наш легендарный поселок заслуживает лучшего отношения», - уверена жительница Черехи. Пенсионерка также рассказала, что в жилом микрорайоне не хватает цивилизованной территории для досуга – оформленной прогулочной зоны со скамейками для отдыха.
Александр Котов согласился, что большой поселок заслуживает внимания и пообещал обсудить вопросы создания комфортной среды с главой района Натальей Фёдоровой.

«На благоустройство общественных пространств сейчас выделяются значительные средства, и местные власти, исходя из пожеланий жителей и финансовых возможностей, формируют приоритеты. Район большой. Не исключаю, что на ближайшее время работы уже спланированы, но это не означает, что просьбы останутся без внимания. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но в обозримом будущем», - ответил Татьяне Дмитриевой Александр Котов.

Жительница Черехи Марина Тоисова пожаловалась депутату на некачественную уборку территории у магазина, санатория и вдоль дороги, на разбитые проезды, недостаточное количеству урн и мешающие сосны. Александр Котов уточнил, что все обозначенные вопросы входят в полномочия местной власти. «Не дело губернатора и председателя Собрания заниматься ямочным ремонтом и спиливанием деревьев. Тем более, что по вопросу деревьев, как показывает практика, могут быть и другие мнения», - поделился мнением спикер. Тем не менее, Александр Котов заверил Марину Тоисову, что рассчитывает получить ответы на все озвученные вопросы у главы волости Олега Смирнова и поделиться информацией по принятым решениям.

Теги: #благоустройство #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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