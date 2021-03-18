Общество

18 литров крови

Нет-нет, да и вспыхнет в очередной раз обсуждение темы донорства крови. Крутится дискуссия вокруг вопросов о том, что донорам положено и достаточно ли этого. Псковская Лента Новостей узнала, на какую сумму компенсируют питание после каждой сдачи крови, сколько платят обладателям значка «Почетный донор», сколько литров биологической жидкости надо отдать медицине для получения этого звания и что его обладатели думают о существующих мерах поддержки.

Фото: pixabay.com.

«Получу донорские миллионы, сразу махну на Канарские острова», - этот пост в сообществе псковских доноров крови наиболее точно передает их настроения. А еще пишут: «У москвичей кровь голубая, очень редкая, они высшие существа». Дело в том, что ежегодно обладатели звания «Почетный донор» по всей стране получают денежную выплату, в этом году на карточки упало 15 109 рублей. Также «Почетных доноров» должны без очереди обслуживать в поликлиниках, им положено первоочередное приобретение льготных путевок и выбор отпуска в удобное время.

Сколько нужно сдать крови для получения звания «Почетный донор»:

кровь 40 раз,

кровь 25 раз или больше и плазму крови, чтобы в общей сложности получилось 40 донаций,

кровь меньше 25 раз и плазму крови, чтобы в общей сложности получилось 60 донаций,

плазму крови 60 раз.

Все это закреплено в федеральном законе «О донорстве». Но, как всегда, есть нюансы.

Регионы имеют право устанавливать свои меры поддержки. В Псковской области таких не существует. Поэтому местные доноры с завистью смотрят на столичных. Богатый регион может себе позволить установить звание «Почетный донор Москвы». Материала для его получения надо сдать меньше (20 раз кровь и 30 раз плазму), а плюшек получить гораздо больше. Бесплатный проезд на метро, в трамваях и автобусах, 50% скидка на коммуналку и на лекарства, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Список впечатляющий. За все эти блага всего-то и нужно, что не прекращать сдавать кровь. Вполне понятно, почему многих региональных доноров обижает такое неравенство.

«Станция переливания крови полностью обеспечена всеми компонентами крови уже на протяжении трех последних лет. Дополнительные меры поддержки не требуются», - такова официальная позиция комитета по здравоохранению Псковской области.

Донорам положена компенсация на питание. Она тоже привязана к благосостоянию региона: 5% от прожиточного минимума, в Псковской области - 621 рубль, выплачивают сразу после сдачи крови.

На станцию переливания крови большинство изначально приводит душевный порыв.

«Двадцать лет назад смотрел на местном телевидении новости, сказали, что требуются доноры, - рассказывает свою историю «Почетный донор» из Великих Лук Андрей Петров. - Пошли вместе с братом, он тоже «Почетного» уже получил. Не считаю, что сделал великий подвиг, но хочу, чтобы дети доноров гордились родителями. Мы шли не для денег, а потому что отзывчивые люди. Деньги, конечно, хорошо, мы их зарабатываем ради своих детей. Может, и хотелось бы побольше».

«Почетный донор» сдает кровь минимум 40 раз по 450 миллилитров, то есть 18 литров. В среднем по организму человека циркулирует 4-6 литров крови, то есть донор не меньше 3 раз полностью отдает всю свою кровь.

Мужчинам в силу физиологических особенностей кровь можно сдавать чаще. В среднем на получение звания и красивого лакированного значка в коробочке уходит десять лет. Но и в этом движении находятся стахановцы.

«У меня товарищ года за три получил звание, он сдавал только плазму, ходил каждый месяц по два раза, как на работу», - говорит пскович Алексей Кузнецов.

Фото: pixabay.com.

Донорство у него, если так можно выразиться, в крови. «Норматив» сдали и отец, и дед. Алексей работает машинистом на железной дороге, многих коллег он привел в службу крови. На следующей неделе с ним впервые пойдет сдавать кровь новый помощник.

«К сожалению, у меня друг умер от рака, на всю жизнь я запомнил его слова: "Какие вы молодцы, знали бы, сколько через меня вашей крови прошло". Значок — не самоцель, после слов друга решил, что буду ходить, пока есть возможность и здоровья хватает. Хотя обидно, что в Год волонтера про нас не очень-то вспоминали», - отмечает Алексей.

За безвозмездную сдачу крови донорам выдают две справки на выходной день. Одной можно закрыть день донации, а вторую использовать в любое другое время. Часто доноры копят такие справки и присоединяют дополнительные выходные к отпуску.

Алексей говорит, что у него никогда не возникало сложностей с реализацией справок на работе, но слышал разные истории от знакомых, работающих на частника. Примет ли отдел кадров справку на дополнительный выходной за счет работодателя или отправит лесом, зависит от социальной ответственности собственника.

Нормально должны работать те льготы, что уже есть, соглашается еще один «Почетный донор» из Пскова Александр Дмитриев.

«Попробуй, попади в поликлинику без очереди», - усмехается он.

Мужчина недавно перенес инфаркт, поэтому кровь сдавать перестал, уже три года вахту за него несет жена. В первый раз на станцию нужно принести только паспорт и СНИЛС, потом требуются справки из поликлиники: от терапевта о перенесенных заболеваниях, результаты флюорографии, ЭКГ, анализа мочи, женщинам еще нужно пройти гинеколога. На станции переливания говорят, что регулярная сдача крови помогает следить за состоянием здоровья. Перед самой донацией берут кровь из пальца, в том числе, замеряют уровень гемоглобина. И вместо донорского кресла могут отправить пропить курс железа.

«До того, как начал кровь сдавать, мучился от ячменей, то на одном глазу, то на другом. Устал лечить. А стал кровь сдавать, забыл что это такое», - приводит собственный пример Александр Дмитриев.

В 2020 году в Псковской области проведено 13027 донаций с участием 4673 доноров. В регионе живут 3538 «Почетных доноров».

На стенах станции переливания висят вдохновляющие плакаты о том, как важно сдавать кровь — ее невозможно синтезировать химически и для переливания можно взять только от другого человека. В очереди под иглу можно себя почувствовать немножко спасителем мира.

В целом, служба крови - наиболее гуманное медицинское учреждение. Там десять раз искренне спросят о самочувствии во время донации и двадцать раз поблагодарят после нее. Нальют чай с вафелькой и выдадут тапочки переобуться.

«Профессиональный персонал. Доброжелательное отношение к пациентам. Уютная обстановка. После посещения станции всегда только положительные эмоции», - о каком еще медицинском заведении можно прочитать в интернете подобные отзывы? А льготы - раз их нет, подставим вены на общих основаниях.

Юлия Магера