Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
Где заказать дом мечты?
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
ЖКХ : вопросы и ответы
Закажи бесплатное такси
 
 
 
ещё Общество 18.03.2021 15:080 18 литров крови 18.03.2021 15:080 18 литров крови 18.03.2021 15:070 Проживающую в Дедовичском районе иностранку выдворят за пределы России 18.03.2021 15:000 Банк «Открытие» упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентов 18.03.2021 14:540 Дмитрий Гусаков: «Чистые игры» - правильный формат привлечения псковичей к уборке города 18.03.2021 13:550 Марина Мезенцева: «Экопром» оказывает поддержку всем, кто радеет за чистоту своего края
 
 
 
Самое популярное 15.03.2021 11:025 «Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей 15.03.2021 13:223 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки 13.03.2021 16:520 Известный музыкант побывал в Пскове и посвятил городу нецензурные стихи 18.03.2021 11:131 Псков останется без воды 17 июля 11.03.2021 15:100 Магазин Sinsay откроется в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

18 литров крови

18.03.2021 15:08|ПсковКомментариев: 0

Нет-нет, да и вспыхнет в очередной раз обсуждение темы донорства крови. Крутится дискуссия вокруг вопросов о том, что донорам положено и достаточно ли этого. Псковская Лента Новостей узнала, на какую сумму компенсируют питание после каждой сдачи крови, сколько платят обладателям значка «Почетный донор», сколько литров биологической жидкости надо отдать медицине для получения этого звания и что его обладатели думают о существующих мерах поддержки.

 

Фото: pixabay.com.

«Получу донорские миллионы, сразу махну на Канарские острова», - этот пост в сообществе псковских доноров крови наиболее точно передает их настроения. А еще пишут: «У москвичей кровь голубая, очень редкая, они высшие существа». Дело в том, что ежегодно обладатели звания «Почетный донор» по всей стране получают денежную выплату, в этом году на карточки упало 15 109 рублей. Также «Почетных доноров» должны без очереди обслуживать в поликлиниках, им положено первоочередное приобретение льготных путевок и выбор отпуска в удобное время.

Сколько нужно сдать крови для получения звания «Почетный донор»:
кровь 40 раз,
кровь 25 раз или больше и плазму крови, чтобы в общей сложности получилось 40 донаций,
кровь меньше 25 раз и плазму крови, чтобы в общей сложности получилось 60 донаций,
плазму крови 60 раз.

Все это закреплено в федеральном законе «О донорстве». Но, как всегда, есть нюансы.

Регионы имеют право устанавливать свои меры поддержки. В Псковской области таких не существует. Поэтому местные доноры с завистью смотрят на столичных. Богатый регион может себе позволить установить звание «Почетный донор Москвы». Материала для его получения надо сдать меньше (20 раз кровь и 30 раз плазму), а плюшек получить гораздо больше. Бесплатный проезд на метро, в трамваях и автобусах, 50% скидка на коммуналку и на лекарства, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Список впечатляющий. За все эти блага всего-то и нужно, что не прекращать сдавать кровь. Вполне понятно, почему многих региональных доноров обижает такое неравенство.

«Станция переливания крови полностью обеспечена всеми компонентами крови уже на протяжении трех последних лет. Дополнительные меры поддержки не требуются», - такова официальная позиция комитета по здравоохранению Псковской области.

Донорам положена компенсация на питание. Она тоже привязана к благосостоянию региона: 5% от прожиточного минимума, в Псковской области - 621 рубль, выплачивают сразу после сдачи крови.

На станцию переливания крови большинство изначально приводит душевный порыв.

«Двадцать лет назад смотрел на местном телевидении новости, сказали, что требуются доноры, - рассказывает свою историю «Почетный донор» из Великих Лук Андрей Петров. - Пошли вместе с братом, он тоже «Почетного» уже получил. Не считаю, что сделал великий подвиг, но хочу, чтобы дети доноров гордились родителями. Мы шли не для денег, а потому что отзывчивые люди. Деньги, конечно, хорошо, мы их зарабатываем ради своих детей. Может, и хотелось бы побольше».

«Почетный донор» сдает кровь минимум 40 раз по 450 миллилитров, то есть 18 литров. В среднем по организму человека циркулирует 4-6 литров крови, то есть донор не меньше 3 раз полностью отдает всю свою кровь.

Мужчинам в силу физиологических особенностей кровь можно сдавать чаще. В среднем на получение звания и красивого лакированного значка в коробочке уходит десять лет. Но и в этом движении находятся стахановцы.

«У меня товарищ года за три получил звание, он сдавал только плазму, ходил каждый месяц по два раза, как на работу», - говорит пскович Алексей Кузнецов.

Фото: pixabay.com.

Донорство у него, если так можно выразиться, в крови. «Норматив» сдали и отец, и дед. Алексей работает машинистом на железной дороге, многих коллег он привел в службу крови. На следующей неделе с ним впервые пойдет сдавать кровь новый помощник.

«К сожалению, у меня друг умер от рака, на всю жизнь я запомнил его слова: "Какие вы молодцы, знали бы, сколько через меня вашей крови прошло". Значок — не самоцель, после слов друга решил, что буду ходить, пока есть возможность и здоровья хватает. Хотя обидно, что в Год волонтера про нас не очень-то вспоминали», - отмечает Алексей.

За безвозмездную сдачу крови донорам выдают две справки на выходной день. Одной можно закрыть день донации, а вторую использовать в любое другое время. Часто доноры копят такие справки и присоединяют дополнительные выходные к отпуску.

Алексей говорит, что у него никогда не возникало сложностей с реализацией справок на работе, но слышал разные истории от знакомых, работающих на частника. Примет ли отдел кадров справку на дополнительный выходной за счет работодателя или отправит лесом, зависит от социальной ответственности собственника.

Нормально должны работать те льготы, что уже есть, соглашается еще один «Почетный донор» из Пскова Александр Дмитриев.

«Попробуй, попади в поликлинику без очереди», - усмехается он.

Мужчина недавно перенес инфаркт, поэтому кровь сдавать перестал, уже три года вахту за него несет жена. В первый раз на станцию нужно принести только паспорт и СНИЛС, потом требуются справки из поликлиники: от терапевта о перенесенных заболеваниях, результаты флюорографии, ЭКГ, анализа мочи, женщинам еще нужно пройти гинеколога. На станции переливания говорят, что регулярная сдача крови помогает следить за состоянием здоровья. Перед самой донацией берут кровь из пальца, в том числе, замеряют уровень гемоглобина. И вместо донорского кресла могут отправить пропить курс железа.

«До того, как начал кровь сдавать, мучился от ячменей, то на одном глазу, то на другом. Устал лечить. А стал кровь сдавать, забыл что это такое», - приводит собственный пример Александр Дмитриев.

В 2020 году в Псковской области проведено 13027 донаций с участием 4673 доноров. В регионе живут 3538 «Почетных доноров».

На стенах станции переливания висят вдохновляющие плакаты о том, как важно сдавать кровь — ее невозможно синтезировать химически и для переливания можно взять только от другого человека. В очереди под иглу можно себя почувствовать немножко спасителем мира.

В целом, служба крови - наиболее гуманное медицинское учреждение. Там десять раз искренне спросят о самочувствии во время донации и двадцать раз поблагодарят после нее. Нальют чай с вафелькой и выдадут тапочки переобуться.

«Профессиональный персонал. Доброжелательное отношение к пациентам. Уютная обстановка. После посещения станции всегда только положительные эмоции», - о каком еще медицинском заведении можно прочитать в интернете подобные отзывы? А льготы - раз их нет, подставим вены на общих основаниях.

Юлия Магера

Теги: #медицина #донорство #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?
В опросе приняло участие 229 человек
18.03.2021, 15:240 Закон «О памятных датах Псковской области» разработал облсовпроф 18.03.2021, 15:140 В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине 18.03.2021, 15:080 18 литров крови 18.03.2021, 15:070 Проживающую в Дедовичском районе иностранку выдворят за пределы России
18.03.2021, 15:000 Банк «Открытие» упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентов 18.03.2021, 14:540 Дмитрий Гусаков: «Чистые игры» - правильный формат привлечения псковичей к уборке города 18.03.2021, 14:470 Мошенники оформили кредит на псковичку, воспользовавшись ее слепотой 18.03.2021, 14:290 Оборудованием для занятий единоборствами оснастили более 30 псковских школ
18.03.2021, 14:230 Интерактив: Военные в Черехе устроили из леса свалку 18.03.2021, 14:170 20-летняя великолучанка ударила ножом знакомую и получила условный срок 18.03.2021, 14:020 Пьяного водителя из Палкинского района отправили в колонию на 8 месяцев 18.03.2021, 13:550 Марина Мезенцева: «Экопром» оказывает поддержку всем, кто радеет за чистоту своего края
18.03.2021, 13:510 Общественный пресс-центр ПЛН: Миграционные процессы в Псковской области 18.03.2021, 13:450 Турниры по шахматам «Белая ладья» стартуют в Псковской области 18.03.2021, 13:390 Псковавтодор начал ремонт объектов по нацпроекту 18.03.2021, 13:320 Симфоническая сюита «Шехеразада» прозвучит сегодня на Фестивале русской музыки
18.03.2021, 13:310 Три филиала клуба единоборств планируют открыть на базе псковских вузов 18.03.2021, 13:250 Экологическая ответственность предприятий стала трендом - Александр Власов 18.03.2021, 13:210 Псковские фермеры просят снизить для них тарифы на электроэнергию 18.03.2021, 13:050 В Псковской области росгвардейцы померились силой с МВД и МЧС
18.03.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 18.03.2021, 13:012 Временное ограничение движения автомобилей введут в Псковской области с 22 марта 18.03.2021, 12:580 На подтопление и некачественную уборку пожаловались Александру Котову жители двух районов 18.03.2021, 12:540 Святослав Колинко назначен членом Избирательной комиссии Псковской области
18.03.2021, 12:410 «Сообразим на троих»: Маленькая революция в обкоме КПРФ 18.03.2021, 12:322 В Роспотребнадзоре оценили вероятность отмены масочного режима 18.03.2021, 12:100 До - 8 градусов похолодает в Псковской области 18.03.2021, 12:000 Благотворительная акция по сбору макулатуры пройдет в Пскове 16-17 апреля
18.03.2021, 11:530 Годовщину воссоединения Крыма с Россией празднуют жители Псковской области 18.03.2021, 11:493 Псковские фермеры обратятся к премьер-министру за компенсацией затрат на покупку тракторов 18.03.2021, 11:430 «Новые люди» намерены вернуть прямые выборы мэров 18.03.2021, 11:391 Вопрос о наказании безответственных владельцев животных вновь вызвал дискуссию в Пскове
18.03.2021, 11:310 Псковича отправили в колонию за изнасилование малолетней племянницы 18.03.2021, 11:300 Еще три человека скончались в Псковской области от коронавируса 18.03.2021, 11:131 Псков останется без воды 17 июля 18.03.2021, 11:060 Бывший главный налоговик Псковской области назначен замминистра экономического развития
18.03.2021, 11:052 Псковский педагог Ирина Подкопаева стала заслуженным учителем РФ 18.03.2021, 11:056 Установку экобоксов для сбора батареек и ламп обсудили в Пскове 18.03.2021, 10:530 Пскович принес в банк фальшивые 100 долларов 18.03.2021, 10:450 «Беседка»: Спортивные единоборства в Псковской области
18.03.2021, 10:404 Александр Братчиков призвал максимально привлечь псковичей к уборке города 18.03.2021, 10:360 Острович покатался на чужом ВАЗе и бросил его на одной из улиц города 18.03.2021, 10:220 В Пскове заключенным рассказали о возможности получения высшего образования 18.03.2021, 10:170 Посадить лес и получить денежную премию предлагают псковичам
18.03.2021, 10:121 Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19 18.03.2021, 10:051 Александр Козловский создал телеграм-канал 18.03.2021, 09:590 В администрации региона прокомментировали вывоз псковского мусора на берег Чудского озера 18.03.2021, 09:490 Пскович убил знакомого ножом во время застолья
18.03.2021, 09:450 Прокуратура проверяет информацию СМИ о нарушениях прав пассажиров в аэропорту Пскова 18.03.2021, 09:300 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе искусств «Центр талантов» 18.03.2021, 09:280 Школа в России и Германии: почувствуй разницу 18.03.2021, 09:180 Названы самые популярные у россиян авианаправления на майские праздники
18.03.2021, 09:170 2000 военнослужащих задействовано в выброске десанта в Псковской области 18.03.2021, 09:100 Дальневосточные компании предупредили о подорожании самой дешевой рыбы 18.03.2021, 09:040 «Москвич-412» горел в гараже в Великих Луках 18.03.2021, 08:591 В Сети выявили каналы продаж поддельных справок о вакцинации от COVID-19
18.03.2021, 08:501 Фрагменты настенных росписей XVIII века обнаружили при обследовании храма в Печорах 18.03.2021, 08:480 Опрос определил самое любимое стихотворение россиян 18.03.2021, 08:370 Минтранс просят отменить плату за выбор места в самолете 18.03.2021, 08:201 Еще 68 случаев коронавируса выявили в Псковской области
18.03.2021, 08:110 Вчитаться в письма Пушкина приглашает музей-заповедник «Михайловское» 18.03.2021, 07:550 День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта 18.03.2021, 07:420 Правительство обсуждает критерии для продления льготной ипотеки на новостройки 17.03.2021, 23:320 Семейная олимпиада на тему НКО и благотворительности пройдет в Пскове 20 марта
17.03.2021, 23:000 Гражданина Белоруссии осудили за кражу в Великолукском районе 17.03.2021, 22:350 90 тысяч рублей взыскал псковский Росреестр с землепользователей-нарушителей 17.03.2021, 22:010 Псковские школьники могут поучаствовать в конкурсе «История семьи - история Отечества» 17.03.2021, 21:500 Известная писательница приедет в Псков 30 марта
17.03.2021, 21:270 Ирина Голубева показала, как будет выглядеть Анастасиевская часовня после переноса 17.03.2021, 21:004 Тяжелобольную пациентку с коронавирусом спасли в псковской инфекционке 17.03.2021, 20:510 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Путь к звездам!» 17.03.2021, 20:310 Следователи рассказали подробности убийства великолучанина из-за еды
17.03.2021, 20:111 Польша вводит локдаун из-за COVID-19 17.03.2021, 20:010 Серых цапель заметили в мемориальной усадьбе Пушкина 17.03.2021, 19:391 Администрация Пскова внесла пять компаний в список недобросовестных поставщиков 17.03.2021, 19:290 Каждый второй вклад в Сбербанке в СЗФО открыт онлайн
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.