Общество

Проживающую в Дедовичском районе иностранку выдворят за пределы России

Иностранку, незаконно проживающую в Дедовичском районе, выдворят за пределы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Женщина прибыла в Россию в 2017 году, а в 2018 не покинула территорию страны, то есть уклонилась от выезда. В период с 14 января по 15 марта текущего года иностранка состояла на миграционном учете по Дедовичскому району. По истечении регистрации от выезда из РФ она уклонилась и проживала в стране незаконно.

Ей назначили административный штраф в размере 2000 рублей с выдворением за пределы РФ путем контролируемого самостоятельного выезда.

Аналогичным образом выявили лицо без гражданства. Этот человек проживал в поселке Дедовичи без документов, удостоверяющих личность, а также документов, подтверждающих право на проживание на территории Российской Федерации. С 15 сентября 2011 года он уклонялся от выезда из РФ. Суд назначил мужчине административный штраф в размере 2000 рублей без выдворения с территории России.

Постановления в законную силу пока не вступили.