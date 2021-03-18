Общество

Банк «Открытие» упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентов

Банк расширил возможности своих клиентов по внесению наличных на счет с помощью автоматических депозитных машин (АДМ) – для их использования больше не требуется пластиковая карта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Теперь для авторизации в АДМ достаточно специального кода, который будет сгенерирован по запросу клиента и отправлен по SMS. Данная функция ускорит процесс внесения средств на расчетный или специальный счет, а также упростит для клиентов логистику использования АДМ – исключается визит в банк для получения карты. Внесение наличных по коду будет интересно клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, которые имеют расчетный счет в банке «Открытие» и работают в сферах услуг, розничной и оптовой торговли.

Кроме того, добавлена возможность отображения информации о торговой точке в банковской выписке. При необходимости клиент самостоятельно вносит дополнительные данные на экране АДМ – например, название и номер магазина. Это удобно предпринимателям с несколькими торговыми точками.

АДМ позволяет клиенту самостоятельно сдать торговую выручку на счет компании непосредственно в точке продаж без участия инкассаторов. Банк организует закупку, установку и подключение устройства «под ключ». Средства зачисляются на счет моментально в режиме 24/7. Использование АДМ – это альтернатива классической инкассации, позволяющая сократить трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки без оформления сопроводительных документов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.