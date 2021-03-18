Общество

Закон «О памятных датах Псковской области» разработал облсовпроф

Региональный закон «О памятных датах Псковской области» разработал Псковский областной совет профессиональных союзов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

СОП Псковский облсовпроф обратил внимание на тот факт, что в законодательной практике субъектов РФ (Новгородская, Белгородская, Волгоградская области) существует определенная тенденция по нормативно-правовому закреплению памятных региональных дат, связанных с историческими событиями, профессиональными праздниками и иными значимыми событиями.

Как отметили в организации, в настоящее время в псковском регионе отсутствует закон «О памятных датах Псковской области». В связи с чем СОП Псковский облсовпроф подготовил законопроект, включающий в себя исторические даты, профессиональные региональные праздники, национально-культурные праздники коренных народов Псковской области.

В законопроекте закрепляются следующие памятные даты Псковской области:

27 февраля (1943 год) – день подвига Александра Матросова у деревни Чернушки Локнянского района.

1 мая (1945 год) – День Знамени Победы. Водружение штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага в городе Берлине, который является Знаменем Победы.

Первое воскресенье июля – день встречи участников партизанского движения РСФСР, Белорусской ССР, Латвийской СССР на Кургане Дружбы (Себежский район).

24 июля (969 год) – день памяти великой княгини Киевской Ольги (родившейся в деревне Выбуты Псковской земли)

11 августа (1944 год) – день полного освобождения Псковской области (в современных границах) от немецко-фашистских захватчиков.

23 августа (1944 год) – день образования Псковской области.

28 августа – день коренного-малочисленного народа Сето (Сету) (Христианский, православный праздник день Успения Пресвятой Богородицы).

30 октября (1948 год) – День профсоюзного работника Псковской области (дата образования Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов»).

5 декабря (2009 год) – день присвоения городу Пскову почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

СОП Псковский облсовпроф обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой поддержать инициативу и внести на рассмотрение Псковского областного Собрания депутатов законопроект «О памятных датах Псковской области».