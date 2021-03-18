Общество

Олег Тэор обеспокоен плохим запахом рядом с храмом Александра Невского в Пскове

Настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор выразил обеспокоенность по поводу плохого запаха рядом с храмом из-за расположенной неподалеку канализационной станции. Вопрос о возможности переноса КНС сегодня, 18 марта, обсуждался на заседании комитета Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Станция располагается в нескольких шагах от храма. Плохой запах беспокоит не только служителей и прихожан храма, но и жителей близлежащих домов. Однако решить вопрос о ее переносе не так просто. Как пояснил директор «Горводоканала», депутат гордумы Константин Болотин, данная КНС пропускает канализационные стоки с улиц Мирной, Молодова, Малясова, Комдива Кирсанова и части улицы Юбилейной.

«Куда ее перенести, сходу мы не скажем. Это серьезное инженерное сооружение, в станцию еще вмонтированы и подстанции. Надо проводить большие изыскания, но это не в нашей компетенции. Надо заказывать проект, а на его реализацию может уйти не один десяток миллионов рублей», - отметил Константин Болотин.

По словам замглавы администрации Пскова Валентины Зубовой, вопрос переноса КНС может быть осложнен тем, что не вся эта территория муниципальная — часть находится в ведении Минобороны.

Свою позицию по проблеме высказал настоятель храма отец Олег Тэор: «Думаю, в России, а, может, и в мире, найдутся люди, которые сделают так, чтобы у храма Александра Невского пахло бы хорошо».

Валентина Зубова предположила, что проблему запаха от канализации можно было бы решить иными способами, не прибегая к переносу КНС. «Возможно, ситуация обостряется, когда идут грунтовые воды. Может быть, следует обследовать КНС, сделать замеры и, исходя из этого решить, что делать дальше», - отметила она.

Комитет принял эту точку зрения во внимание и принял решение рекомендовать администрации города и водоканалу провести обследование КНС и довести итоги до комитета по ЖКХ.