Общество

Напольные часы попытался тайно провезти мужчина через границу в Псковской области

Попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации предметов, возможно, представляющих культурно-историческую ценность, пресекли в автомобильном пункте пропуска «Бурачки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В ходе осмотра следовавшего в Россию грузового автомобиля «Вольво», которым управлял мужчина 1984 года рождения, пограничники обнаружили пару напольных часов, укрытых в спальном месте водителя автомобиля.

Объяснить, кому принадлежат и с какой целью ввозятся предметы интерьера, которые, возможно, представляют историческую ценность, водитель не смог.

Часы передали сотрудникам таможни для проведения экспертизы.