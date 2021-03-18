Более 3000 псковских военнослужащих в отставке получают вторую пенсию

3362 военных пенсионера получают пенсию по линии Пенсионного фонда в Пскове и Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Пенсионного фонда РФ в городе Пскове и Псковском районе.
«Сегодня большая часть военных пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет (или по инвалидности) по линии министерства обороны, МВД, ФСБ либо других силовых структур, продолжают трудиться на "гражданке". Такая работа дает военнослужащим в отставке право на вторую пенсию от Пенсионного фонда России», - пояснили в учреждении.
При трудоустройстве на гражданской службе военные пенсионеры должны застраховаться в системе обязательного пенсионного страхования и получить СНИЛС. Все сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах, периодах работы будут отражаться на индивидуальном лицевом счете.
При назначении страховой пенсии по линии ПФР бывшим военнослужащим предъявляются такие же требования, как и для всех остальных категорий граждан:
Следует обратить внимание, что страховая пенсия по старости у военных пенсионеров назначается без учета фиксированной выплаты. Если военнослужащий после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии подлежит беззаявительному перерасчету с 1 августа ежегодно.