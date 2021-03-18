Общество

Более 3000 псковских военнослужащих в отставке получают вторую пенсию

3362 военных пенсионера получают пенсию по линии Пенсионного фонда в Пскове и Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Пенсионного фонда РФ в городе Пскове и Псковском районе.

«Сегодня большая часть военных пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет (или по инвалидности) по линии министерства обороны, МВД, ФСБ либо других силовых структур, продолжают трудиться на "гражданке". Такая работа дает военнослужащим в отставке право на вторую пенсию от Пенсионного фонда России», - пояснили в учреждении.

При трудоустройстве на гражданской службе военные пенсионеры должны застраховаться в системе обязательного пенсионного страхования и получить СНИЛС. Все сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах, периодах работы будут отражаться на индивидуальном лицевом счете.

При назначении страховой пенсии по линии ПФР бывшим военнослужащим предъявляются такие же требования, как и для всех остальных категорий граждан:

Возраст. Достижение пенсионного возраста с учетом переходного периода – 61,5 год для мужчин, 56,5 лет для женщин.

Достижение пенсионного возраста с учетом переходного периода – 61,5 год для мужчин, 56,5 лет для женщин. Стаж. Наличие минимального страхового стажа. Здесь учитываются только периоды работы на «гражданке», годы.службы в силовом ведомстве страховой стаж не входят. В 2021 году бывшему военному потребуется минимум 12 лет.

Наличие минимального страхового стажа. Здесь учитываются только периоды работы на «гражданке», годы.службы в силовом ведомстве страховой стаж не входят. В 2021 году бывшему военному потребуется минимум 12 лет. Пенсионные коэффициенты. Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов. Минимум 21 пенсионный коэффициент необходим для выхода на заслуженный отдых в текущем году.

Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов. Минимум 21 пенсионный коэффициент необходим для выхода на заслуженный отдых в текущем году. Пенсия. Наличие пенсии за выслугу лет (или по инвалидности) по линии Минобороны, МВД, ФСБ или другого силового ведомства.

Следует обратить внимание, что страховая пенсия по старости у военных пенсионеров назначается без учета фиксированной выплаты. Если военнослужащий после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии подлежит беззаявительному перерасчету с 1 августа ежегодно.