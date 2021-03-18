Общество

Пскову придется разыгрывать допконтракт на вывоз снега - Николай Баринов

У администрации Пскова не осталось денег на вывоз снега на «снежный» полигон. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета городской Думы по ЖКХ и благоустройству, об этом сообщил начальник УГХ Николай Баринов в рамках доклада по вопросу содержания дорог общего пользования местного значения. Данный вопрос вынесен на комитет по инициативе прокуратуры в связи с нареканиями к качеству работы подрядчиков.

Начальник управления сообщил, что по состоянию на 15 марта на «снежный» полигон было вывезено с городских территорий 36 380 м3 снега. Средства по основному контракту выбраны полностью, по дополнительному соглашению — тоже. «Денег на вывоз остальной части снега на полигон в городском бюджете нет. И если в ноябре и декабре будет снег, у нас денег на это тоже нет», - констатировал Николай Баринов, подчеркнув, что надо разыгрывать новый контракт.

Также он рассказал депутатам, какая работа выполнена подрядчиками в части ремонта дорог.

Свою позицию по качеству работ по содержанию УДС высказала прокуратура Пскова. В течение зимнего периода она регулярно направляла предписания в администрацию города об усилении контроля за качеством работ. «Мы смогли оценить, сколько техники работало на уборке города. Такое количество в нормативный срок обеспечить уборку города не могло. Надеемся, принятые нами меры в отношении администрации будут способствовать усилению контроля за работой подрядчиков», - отметил представитель прокуратуры.

Николай Баринов пообещал учесть позицию прокуратуры.