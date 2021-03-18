840 ноутбуков закупают для школ Псковской области за 55 млн рублей

840 ноутбуков закупают для школ Псковской области в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Начальная (максимальная) цена контракта - 55 млн 581 тысяча 120 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области.
Аукцион по определению поставщика состоится в электронной форме 30 марта. Поставка ноутбуков в 30 школ региона ожидается до 15 июля.
По 28 ноутбуков получат:
Переслегинская гимназия (Великолукский район);
Пореченская средняя школа имени К. С. Заслонов (Великолукский район);
Лычевская средняя школа имени М. К. Кузьмина (Великолукский район);
Псковская инженерно-лингвистическая гимназия;
Дедовичская средняя школа № 1;
Дедовичская средняя школа № 2;
Гимназия Невеля;
средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н. И. Ковалева (Невель);
Новоржевская средняя школа;
средняя школа № 4 (Опочка);
средняя школа № 7 им. В.Н. Пушкарева (Остров);
Палкинская средняя школа;
Изборский лицей (Печорский район);
Лавровская гимназия (Печорский район);
Новоизборская средняя общеобразовательная школа (Печорский район);
Печорская лингвистическая гимназия;
Лядская средняя общеобразовательная школа (Плюсский район);
Плюсская средняя общеобразовательная школа;
средняя общеобразовательная школа №1 (Порхов);
Моглинская средняя общеобразовательная школа (Псковский район);
Писковская средняя общеобразовательная школа (Псковский район);
Середкинская средняя общеобразовательная школа (Псковский район);
Стремуткинская средняя общеобразовательная школа (Псковский район);
Тямшанская гимназия (Псковский район);
Пушкиногорская средняя школа имени А. С. Пушкина;
Идрицкая средняя общеобразовательная школа (Себежский район);
Кузнецовская средняя общеобразовательная школа (Себежский район);
Себежская средняя общеобразовательная школа;
Владимирская средняя общеобразовательная школа (Стругокрасненский район);
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