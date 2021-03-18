Общество

840 ноутбуков закупают для школ Псковской области за 55 млн рублей

840 ноутбуков закупают для школ Псковской области в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 55 млн 581 тысяча 120 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Аукцион по определению поставщика состоится в электронной форме 30 марта. Поставка ноутбуков в 30 школ региона ожидается до 15 июля.

По 28 ноутбуков получат: