Общество

В Псковской области выросла просроченная задолженность по зарплате

Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций в Псковской области на 1 марта составила 5 млн 965 тысяч рублей, что на 210 тысяч рублей или на 3,6% больше, чем на 1 февраля. Данные приведены без учета субъектов малого предпринимательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Основная часть этой задолженности (74,6%) сложилась в организациях по виду экономической деятельности «Транспорт».

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, - 215 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 27,7 тысячи рублей.