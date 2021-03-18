Общество

В Великих Луках готовятся к весеннему месячнику по уборке города

Первую в этом году встречу с общественными советниками провел глава города Великие Луки Николай Козловский. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, ее участники рассмотрели вопросы благоустройства и вакцинации.

Фото: Луки.ру

Кроме того, Николай Козловский и руководители структурных подразделений администрации ответили на вопросы общественных советников.

Как отметил Николай Козловский, «пандемия коронавируса отразилась на всех сферах нашей жизни, но город Великие Луки продолжает развиваться, а значит, есть место перспективным планам».

«Согласно статистике, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-декабрь 2020-го составил 73 млрд 522 млн рублей или 101,8 % к аналогичному периоду 2019 года. Конечно, не тот результат, как в прошлые годы, но по отношению к всероссийскому уровню у нас нет спада. А по обороту розничной торговли рост составил 16 млрд 114 млн рублей. Это значит, что зарплаты выплачивались и покупательская способность была», - подчеркнул глава города.

Далее участники встречи обсудили вопрос благоустройства. В текущем году по заявкам общественных советников и жителей города отремонтируют большое количество дворов в разных микрорайонах города.

«В настоящий момент мы отрабатываем 68 заявок на дворы. 25 дворовых территорий уже осмечены. Осталось осметить 43, что мы планируем завершить до конца месяца. Ориентировочно в середине апреля мы будем проводить конкурсные процедуры», - рассказал и. о. первого заместителя главы администрации города Валерий Астраханцев.

К самим работам планируют приступить в середине мая. В апреле традиционно стартует весенний месячник по уборке территорий. Если позволит эпидобстановка, будут организованны массовые субботники, в которых активное участие примут советники.

В продолжение встречи и. о. главного врача городской больницы Роман Керимов рассказал о прививочной кампании. «Пока что у нас одна вакцина — спутник V. Вакцина имеет особенность: для стойкого иммунитета надо сделать две инъекции. Мы привили 2505 человек первый раз и 1505 человек — второй. Вакцинация — единственный способ обезопасить себя от заболевания COVID-19», - подчеркнул он.

Вторая половина встречи традиционно была посвящена обсуждению с главой города вопросов, волнующих горожан. Как проводники между народом и властью общественные советники регулярно озвучивают проблемные темы на встрече с Николаем Козловским. Ответы на многие вопросы общественные советники получают на месте, обратили внимание в администрации.