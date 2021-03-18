Общество

ГИБДД информирует псковичей о новом порядке приема граждан

В Псковской области действует новый порядок приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД по вопросам предоставления государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Такое решение приняли в связи с участившимися случаями технических сбоев в работе единого портала государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время прием заявителей при обращении за предоставлением государственных услуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений осуществляется не только посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, но и с использованием систем управления электронной очереди (МРЭО Пскова и РЭО Великие Луки) или в порядке живой очереди.

«Одновременно с этим обращаем внимание, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции при посещении регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД необходимо неукоснительно соблюдать соответствующие профилактические меры (социальная дистанция не менее 1,5 метра, ношение масок)», - добавили в ведомстве.