Общество

В Пскове прошел финал конкурса научно-технологических проектов

Финальный этап регионального трека всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества.

Школьники региона предложили свои проекты по 8 направлениям, соответствующим стратегии научно-технологического развития Российской̆ Федерации: агропромышленные и биотехнологии; большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение; генетика, персонализированная и прогностическая медицина; когнитивные исследования; нанотехнологии; новые материалы; освоение Арктики и Мирового океана; умный город и безопасность.

На региональный конкурс поступили 27 заявок от учащихся 7-11 классов Псковской области. По результатам экспертизы на финал конкурса допустили 13 проектов по 6 направлениям.

Приглашенные участники уверенно защищали свои проекты и отвечали на вопросы экспертов. По итогам экспертной оценки 6 обучающихся стали победителями, один - призером. Теперь финалистам предстоит пройти заключительный этап «Больших вызовов», который будет состоять из трех туров. Первый тур состоится 17 апреля. Участникам предстоит решение заданий, подготовленных экспертами и партнерами конкурса (от 18 до 40 задач в зависимости от направления). Второй тур — оценка эссе участников. Третий тур — индивидуальное онлайн-собеседование пройдет с 24 апреля по 15 мая, в нем конкурсантам предстоит защитить свой проект перед экспертами.

Лучших школьников заключительного этапа пригласят на проектную смену в образовательный центр «Сириус» в городе Сочи.