Общество

Псковичам рассказали, что делать с трупами котов и собак

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на сайте губернатора рассказала, что делать заводчикам котов и собак с трупами домашних питомцев.

Она напомнила, что вопросы, связанные с перемещением и утилизацией биологических отходов на территории России с 1 января 2021 года года регулируются Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов, других отходов, непригодных в пищу людям и на корм животным).

Согласно правилам, умеренно опасные биологические отходы (в том числе трупы домашних животных) нужно сжигать в печах (крематорах, инсинераторах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка либо хоронить в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, которые построили и ввели в эксплуатацию до 31 декабря 2020 года.

Вера Баданина отметила, что запрещается хоронить биологические отходы в землю, вывозить их на свалки, сбрасывать в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. «В соответствии с Кодексом об административных нарушениях Российской Федерации за нарушение правил предусмотрена административная ответственность», - подчеркнула она.

Контролирует соблюдение требований вышеуказанных правил на территории Псковской области управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям (Псков, улица Николая Васильева, 77).

Жители Пскова, собственники домашних питомцев, могут обращаться за услугой по утилизации (кремации) трупов животных в Псковскую областную ветеринарную лабораторию (Псков, улица Металлистов, 29).

«В случае обнаружения гражданином мертвого (погибшего) животного на улицах города Пскова ему необходимо обращаться в управление городского хозяйства администрации города Пскова», - добавила Вера Баданина.

Услуга по утилизации (кремации) трупов животных, оказываемая Псковской областной ветеринарной лабораторией, является платной. По всем вопросам можно обращаться в это учреждение по телефону 72-36-62.