Общество

Коллекторы заплатят за недопустимое количество звонков псковичу

Коллекторскую организацию в Псковской области привлекли к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Общество с ограниченной ответственностью, ведущее деятельность по возврату просроченной задолженности, допустило в своей работе нарушение установленных законом требований. В частности, направляло недопустимое количество СМС-сообщений и звонков на номер жителя Псковской области с требованиями возврата просроченной задолженности.

В отношении организации составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.57 РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Организация получила штраф в размере 80 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

«‎Кредиторы и лица, действующие от их имени, имеют право контактировать с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров, СМС-уведомлений, электронной и почтовой переписки, на которые законодательством наложен ряд ограничений, - напомнили жителям Псковской области в региональном УФССП. - В случае нарушения коллекторами установленных законом требований, у должника есть право обратиться в службу судебных приставов по месту жительства с жалобой».