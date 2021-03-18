Общество

Вопросы регулирования социально-трудовых отношений обсудили в Пскове

Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области состоялось 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

На заседании утвердили план работы на 2021 год, рассмотрели вопросы о проведении массовой вакцинации против коронавирусной инфекции, летней оздоровительной кампании детей в регионе и итоги коллективно-договорной кампании в 2020 году.

В ходе обсуждения все стороны социального партнерства отметили эффективную работу РСПП, профсоюзов и системы здравоохранения региона в части вакцинации населения. «Данная совместная работа будет продолжена. Детский отдых и оздоровление поставлен в часть приоритетных задач. Профсоюз будет оказывать помощь в привлечении профессиональных кадров для работы с детьми в детских лагерях», - отметили в пресс-службе.

Отдельного внимания, по мнению участников, заслуживает вопрос коллективно-договорной компании в Псковской области. Статистика показывает, что в этом направлении существуют недоработки.

«За 2020 год коллективных договоров стало меньше. При всем при этом рынок труда при пандемии, цифровизации серьезно просел. Особенно пугает то, что коллективными договорами не в полной мере охвачен бюджетный сектор! На наш взгляд, это проблема. Это отсутствие социальной ответственности, отсутствие правильных понятных правил взаимодействия в коллективах. Принято решение активизировать работу в данном направлении и посветить данному вопросу отдельное заседание с участием экспертного сообщества и всех заинтересованных лиц», – сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.