Общество

Почти 30 тысяч иностранцев въехали в Псковскую область в 2020 году

27 231 иностранец въехал на территорию Псковской области в 2020 году — это на 60% меньше, чем за 2019 год. Об этом сообщил начальник УВМ УМВД России по Псковской области Юрий Федоров в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 19 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего через пункты пропуска в регион въехали 139 028 иностранных граждан (включая тех, кто пересек область транзитом).

В прошлом году 1075 иностранных граждан получили правовой статус, позволяющий им временно или постоянно проживать на территории Псковской области (всего на конец 2020 года количество таких граждан в регионе составило 4 576).

Приобрели гражданство РФ 1382 иностранных гражданина, отметил Юрий Федоров.

В рамках программы переселения соотечественников в Псковскую область с 2011 по 2020 год въехали около 10 тысяч граждан. В этом году 864 из них стали гражданами России, добавил он.