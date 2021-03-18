Общество

Иностранцы за год пополнили бюджет Псковской области на 71 млн рублей

Иностранцы пополнили бюджет Псковской области на 71 млн рублей в 2020 году. Об этом сообщил начальник УВМ УМВД России по Псковской области Юрий Федоров в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 19 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это те деньги, которые поступили в областной бюджет за оплату налогов», - уточнил Юрий Федоров. Он также рассказал, что в прошлом году на территорию региона въехали и зарегистрировались с целью работы 3 776 иностранных граждан. В основном «странами исхода» являются Узбекистан, Таджикистан и Украина.

Наиболее востребованными иностранцами отрасли - обрабатывающая промышленность, строительство, лесное и сельское хозяйство, торговля.