Общество

В Пскове уменьшилось число пострадавших от укусов собак

С начала работы зоозащитной организации «Шанс» на территории Пскова число пострадавших от укусов собак уменьшилось почти в пять раз. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор организации Мария Величко сегодня, 19 марта.

Фото: ШАНС зоозащитная организация Пскова

Мария Величко отметила, что в 2012 году в Пскове зарегистрировали 112 укусов собак. В прошлом году этот показатель сократился до 23 укусов. При этом она подчеркнула, что в подавляющем большинстве домашние животные нападают, защищая хозяев.

Зоозащитная организация «Шанс» начала свою работу в мае 2015 года. Сотрудники организации занимаются отловом бездомных собак в Пскове и области, однако, как отметила директор, 99% поступающих в организацию собак — бывшие домашние животные.

В настоящий момент ежегодно находят хозяев порядка 120 собакам. Деньги на содержание собак и работу организации в основном поступают в виде пожертвований от неравнодушных жителей области.